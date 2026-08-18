В Махачкале прошло награждение волонтеров за ликвидацию последствий паводков

Tекст: Дарья Григоренко

Во встрече участвовали 41 доброволец, врио главы Дагестана Федор Щукин и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Всего к ликвидации последствий паводков привлекли более 3 тыс. волонтеров из различных организаций.

«Дагестан показал всей России пример настоящей взаимопомощи, настоящего мужества, когда люди разных национальностей, вероисповедания, возраста, все как один, плечом к плечу объединились для того, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Все помогали друг другу, работали вместе и сообща: и органы власти, и представители бизнеса, и общественные организации, независимо от того, что прописано в функциональных обязанностях и что положено по должности», – отметил Сергей Кириенко.

Добровольцы рассказали о своей работе: они эвакуировали людей и животных, откачивали воду, разбирали завалы и оказывали медицинскую помощь. Усилиями волонтеров было вывезено более 494 тонн иловых отложений, откачано 126,2 тыс. тонн воды и доставлено свыше 4,4 тыс. тонн питьевой воды. Врио главы Дагестана выразил гордость за неравнодушие жителей республики.

«Каждый из вас вносит свой вклад в общее дело благодаря своему доброму сердцу и щедрой душе. Вы помогаете безгранично, отдавая все свои силы, время и энергию. Но сегодня, здесь, я ощутил по-настоящему, какая это огромная сила – когда мы все вместе. Каждый работает на базе общественной организации, а таких у нас сегодня более десятка и это колоссальная мощь. Я испытываю настоящую гордость за нашу республику, за то, что у нас живёт такое большое количество замечательных, добрых, светлых и великодушных людей, готовых прийти на помощь в тяжёлой ситуации. Спасибо за ваше неравнодушие и преданность своему делу»,– сказал врио главы Республики Дагестан Фёдор Щукин.

Активист «Движения Первых» Омар Джалалудинов поделился своим опытом помощи в пункте временного размещения. Кириенко поблагодарил подростка за смелость и отметил важность таких поступков.

Встреча с волонтёрами прошла в Республиканском молодёжном центре. Гостям провели экскурсию по центру, представили выставку общественных организаций и молодёжных инициатив, в том числе проектов Росмолодёжи и Движения Первых.

В завершение встречи первый замруководителя администрации президента вручил волонтерам награды за мужество и самоотверженность.