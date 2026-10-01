Tекст: Валерия Городецкая

«Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что Украину годами превращали в инструмент противостояния России, поощряя национализм и русофобию. «Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный по сути режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями», – заявил глава государства.

«Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолётов и живьём жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», – добавил президент.

«Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена – в ответ на эту очевидную агрессию – защищать себя с оружием в руках. Сознательно подвели нас к этой черте», – подчеркнул Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент допустил продолжение международных конфликтов в мире.

В среду он высоко оценил вклад чеченского народа в проведение спецоперации и укрепление России.

Летом глава государства рассказал лидерам АСЕАН о ситуации вокруг украинского конфликта.