  • Новость часаЗахарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
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    Борис Акимов Борис Акимов Семьи «на аутсорсе» не бывает

    Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Там, где сжигают гитары, скоро будут жечь людей

    Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

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    15 июня 2026, 14:00 • Новости дня

    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ

    Tекст: Вера Басилая

    Министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту Владимиру Путину следующими построить ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань и Москва – Минск, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин предложил министру транспорта Андрею Никитину обсудить развитие первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщается на сайте Кремля.

    «Вопросов много, комплекс у вас огромный. Давайте с этого и начнем – с ВСМ, с высокоскоростной магистрали. Как работа идет?» – поинтересовался российский лидер.

    «По вашему поручению проработали возможные дальнейшие варианты развития ВСМ», – доложил чиновник.

    Никитин отметил, что оценка проектов проводилась с учетом сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и вклада в валовой внутренний продукт. Самым эффективным внутренним маршрутом признан участок от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани.

    По словам докладчика, именно эта дорога обеспечит максимальный экономический прирост. Вторым по значимости и интересу назван международный проект магистрали между российской столицей и Минском.

    В начале года глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал доклад президенту о последовательности строительства новых высокоскоростных магистралей.

    Осенью прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах прокладки маршрутов до белорусской столицы и Екатеринбурга.

    Еще в 2024 году российский лидер Владимир Путин назвал вполне реальным возведение скоростных трасс в направлении Казани и Адлера.

    12 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин назвал условие для переговоров по Украине

    Путин заявил о готовности к переговорам по Украине с учетом интересов России

    Путин назвал условие для переговоров по Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин озвучил позицию Москвы во время встречи с участниками спецоперации, передает РИА «Новости».

    Президент особо отметил исключительную важность безусловной защиты долгосрочных стратегических целей государства при любом варианте развития событий.

    «Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу», – рассказал Владимир Путин присутствующим бойцам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал национальные интересы главным приоритетом Москвы в процессе урегулирования конфликта.

    Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    12 июня 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемая российская низкоорбитальная космическая система ни в чем не уступает Starlink, а в некоторых моментах превосходит его, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    «Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством», – сказал президент.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на трансформацию оборонного ведомства страны.

    «А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством», – указал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные стали применять спутниковую систему «Рассвет» для управления беспилотниками в зоне спецоперации. В апреле Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной группировки связи большим событием.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны

    Путин: Белоусов стал главой МО из-за работы в высокотехнологичных отраслях

    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Андрей Белоусов возглавил Минобороны, так как имел опыт работы в высокотехнологичных направлениях, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «В значительной степени он оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим направлениям», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Помимо этого, президент обратился к Белоусову с просьбой дать особые указания войскам. Командиры должны максимально чутко реагировать на инициативы военнослужащих, находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения.

    По словам главы государства, успехи бойцов на фронте порой вызывают искреннее удивление.

    «Ну а может быть и удивляться нечему, потому что вы же чувствуете, что нужно, примерно понимаете, что там у противника есть, что в вашем распоряжении находится, и идеи соответствующие появляются, это здорово. Андрей Рэмович, я вас попрошу тогда в войска дать такую команду, чтобы командиры тоже так чутко относились к этому», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года президент России предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны. До этого назначения чиновник активно способствовал развитию российской отрасли беспилотных летательных аппаратов.

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    12 июня 2026, 19:49 • Новости дня
    Путин намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы «жестом показать», чего добьются страны НАТО, желающие стратегического поражения России.

    Глава государства отметил, что некоторые государства Североатлантического альянса пытались нанести стратегическое поражение Москве, чтобы поучаствовать в разделе страны, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, теперь эти страны осознали невозможность осуществления своих планов.

    «Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», – сказал Путин во время беседы с военнослужащими в День России.

    Путин выразил абсолютную уверенность в невозможности стратегического поражения государства.

    Во время общения с военнослужащими президент указал на одиночное противостояние Москвы всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Комментарии (16)
    12 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек.

    Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек. Соответствующий указ главы государства размещен на портале портале официального публикования правовых актов.

    Ранее в пятницу президент установил штатную численность российской армии в количестве 2 399 130 человек. В это число входят 1 510 000 военнослужащих.

    Предыдущим указом Путина, подписанным в марте 2026 года, штатная численность ВС России устанавливалась на уровне 2 391 770 человек. Из них 1 502 640 составляли военнослужащие.

    Осенью 2024 года Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих до полутора миллионов человек.

    Путин объяснил данное решение созданием новых военных округов.

    В декабре прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о прибытии в воинские части более 400 тыс. военнослужащих.

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    12 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин дал совет недругам России

    Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией

    Путин дал совет недругам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Президент Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими. В ходе беседы он обратился к недругам страны с настоятельным призывом отказаться от конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – заявил российский лидер.

    Глава государства добавил, что любые международные проблемы необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем.

    «Решать нужно все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Неделей ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал европейских политиков отказаться от языка ультиматумов ради возобновления переговоров.

    Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    14 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Для мирного урегулирования конфликта Вашингтон готов воздействовать на Киев, при этом организация контактов на высшем уровне потребует личного визита украинского лидера в Москву.

    Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил условия возможных контактов с украинским руководством, передает РИА «Новости». «Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - заявил чиновник журналистам.

    Помимо этого, представитель Кремля раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров в рамках саммита G7. Стороны также отметили, что удары украинских войск по гражданским объектам в России серьезно мешают мирному урегулированию.

    Отдельное внимание было уделено исторической памяти. Ушаков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует помнить о трагедии холокоста и прекратить участие в церемониях перезахоронения нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков призвал Владимира Зеленского позвонить в Москву ради переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность личной встречи российского и украинского лидеров.

    В конце апреля Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили украинский конфликт по телефону.

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    13 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неспособность сдержать натиск российских войск вынуждает украинскую армию прибегать к методам террора, атаковать гражданские объекты и пассажирский транспорт, заявил президент России Владимир Путин.

    Вооруженные силы России прочно удерживают стратегическое преимущество и продолжают наступление, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин провел видеоконференцию, посвященную развитию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства подчеркнул, что украинская армия терпит неудачи на линии фронта.

    «Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что никакие обстрелы или атаки беспилотников не смогут изменить текущую ситуацию. Войска уверенно продвигаются вперед на всех участках боевого соприкосновения.

    «Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение (в зоне СВО – прим. ВЗГЛЯД) идет по всем направлениям», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня глава государства заявил об активном продвижении российской армии на всех участках фронта.

    Из-за отсутствия успехов на поле боя украинская сторона перешла к тактике террора.

    Накануне президент назвал главной целью вражеских атак по гражданским объектам внесение раскола в российское общество.

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    14 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-м днем рождения.

    Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием, передает РИА «Новости». По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался ровно 55 минут.

    «Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что глава государства также направил юбиляру послание, где отметил его незаурядные черты характера, способствующие успеху в политике и жизни.

    Беседа носила дружеский характер и проходила неформально, с долей юмора. Путин выразил уважение бойцовским качествам американского лидера, его умению держать удар и настойчиво добиваться поставленных целей. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, развитие двусторонних отношений и возможные контакты представителей двух стран.

    Этот телефонный разговор стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Предыдущее общение лидеров состоялось 29 апреля и длилось более полутора часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня затруднился ответить на вопрос о подготовке поздравления для Дональда Трампа.

    В конце апреля лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию на Украине и в Иране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этой беседы отметил прагматизм нынешней администрации США.

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    14 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин указал главе американского государства Дональду Трампу на неспособность Киева изменить ситуацию для ВСУ ударами по мирной инфраструктуре, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, европейские лидеры и Владимир Зеленский на ближайшем саммите G7 попытаются представить события противоположным образом. Он отметил, что им удастся предложить лишь инициативы, направленные на затягивание конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по телефону поздравил американского коллегу с 80-летием. Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, подтвердил Ушаков.



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    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

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    12 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле вместе с лауреатами Государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное ура за победу.

    В День России Владимир Путин провел традиционное награждение выдающихся граждан в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». После официальной части лауреаты пожелали руководителю страны здоровья и скорейшей победы.

    «Если за победу, тогда троекратное ура! Три-четыре», – скомандовал Путин. Вместе с президентом призыв поддержали все собравшиеся в зале.

    Награды получили известные общественные деятели, ученые и артисты. Среди них оказались ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, академик РАН Алексей Васильев, а также бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и народная артистка России Марина Неелова.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий выдающимся ученым.

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    13 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Путин: Вся Россия подставила плечо новым регионам
    Путин: Вся Россия подставила плечо новым регионам
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вся Россия, в том числе трудовые коллективы, волонтерские движения, подставила плечо новым регионам, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства провел совещание по вопросам развития воссоединенных субъектов, передает РИА «Новости». На встрече обсуждалась интеграция и всесторонняя поддержка недавно вошедших в состав страны территорий.

    «Фактически вся Россия – сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации – подставили плечо Донбассу и Новороссии», – подчеркнул Владимир Путин.

    Путин добавил, что соотечественники сплотились ради раскрытия колоссального потенциала новых регионов. По словам президента, это необходимо для создания условий мирной и созидательной жизни на данных землях.

    Президент России Владимир Путин обсудил по видеосвязи вопросы восстановления инфраструктуры новых регионов.

    Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.

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    12 июня 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин: Никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся

    Tекст: Вера Басилая

    Никто никогда не мог и не сможет нанести России стратегическое поражение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    Российский лидер выразил абсолютную уверенность в непобедимости государства во время общения с военнослужащими. Путин напомнил о желании Запада нанести стратегическое поражение России, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Ничего подобного им не удалось сделать. И не удастся никогда. Никому и никогда не удавалось добиться стратегического поражения России», – заявил Путин.

    Президент напомнил, что сплоченный народ осознает высокую ответственность перед будущими поколениями.

    «Наш многонациональный сплоченный народ понимает свою ответственность перед будущими поколениями, перед внуками. Кроме нас Россия никому не нужна», – заявил президент.

    «Только мы в состоянии ее защитить», – добавил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Президент Владимир Путин приравнял стратегическое поражение к прекращению российской государственности.

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    14 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ключевые международные проблемы, включая успешное завершение сложных переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Катара и Пакистана.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем – 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Стороны уделили особое внимание развитию двусторонних контактов и актуальной мировой повестке.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности диалога об иранской проблеме. «В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», – заявил он журналистам. Москва выразила удовлетворение тем фактом, что опасный конфликт на Ближнем Востоке удается успешно купировать.

    В свою очередь глава Белого дома признал сложность достижения договоренностей с Тегераном. По словам Ушакова, американский лидер отметил наличие множества преград, однако усилия переговорщиков из США при поддержке пакистанских и катарских посредников позволили достигнуть приемлемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД Ирана анонсировал скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Днем ранее американский лидер заявил об одобрении сделки руководством исламской республики.

    До этого Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения к подписанию.

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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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