Глава Минтранса назвал сроки представления Путину проектов ВСМ

Tекст: Катерина Туманова

«Мы покажем президенту наиболее обоснованную с нашей точки зрения последовательность. Там же есть направление на Минск, на Адлер, на Казань, ещё есть несколько вариантов. Поэтому мы всё президенту доложим, он примет решение», – заявил Никитин РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции подтвердил, что проект высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью будет реализован.

Высокоскоростной линией считается электрифицированная двухпутная трасса для поездов, движущихся со скоростями от 200 до 400 км в час.

В России пока нет действующих высокоскоростных магистралей, однако пилотным проектом станет направление между Москвой и Петербургом. Время в пути между этими городами составит 2 часа 15 минут, в то время как сейчас самый быстрый поезд преодолевает этот маршрут примерно за 4 часа.

Вице-премьер Виталий Савельев сообщал, что к 2045 году протяженность сети высокоскоростных дорог в России достигнет более 4,5 тыс. км, по которым будут курсировать около 300 поездов.

Помимо маршрута Москва – Санкт-Петербург, запланировано строительство ВСМ до Екатеринбурга, Адлера, Рязани и Минска.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, названы сроки испытаний опытных образцов поезда для ВСМ Москва – Петербург. Время в пути между столицами по ВСМ сократилось до двух часов. Росстандарт разработал 45 новых ГОСТов для ВСМ.