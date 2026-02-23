23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.8 комментариев
ЕС продлил санкции против России до 2027 года
Европейский союз (ЕС) официально продлил действие экономических санкций в отношении России.
Ограничения будут действовать до 24 февраля 2027 года, передает РИА «Новости». Решение о продлении санкций опубликовано на сайте Официального журнала ЕС.
«В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата «24 февраля 2026 года» заменяется на «24 февраля 2027 года», – говорится в документе.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать новый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто объявил, что Венгрия будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба».