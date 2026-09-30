Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.4 комментария
Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о наличии у президента Владимира Путина приглашения на предстоящий саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Российский лидер может провести двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях мероприятия, которое пройдет в ноябре, передает РИА «Новости».
Захарова добавила, что более подробную информацию о возможных контактах на высшем уровне в рамках поездки дополнительно предоставят представители администрации президента.
Во вторник в Кремле допустили подготовку Китаем встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.
В то же время Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения трехсторонних переговоров.
На прошлой неделе в МИД России сообщили о вероятности встречи лидеров трех государств.