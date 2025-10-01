Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.3 комментария
Президент России Владимир Путин направил поздравление Си Цзиньпину по случаю празднования 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики.
Президент России Владимир Путин направил поздравления председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики, сообщается на сайте Кремля.
В своем обращении Путин подчеркнул, что Китай продолжает уверенно развиваться в социально-экономической и научно-технической сферах, а также усиливает свои позиции на мировой арене.
«Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне – это в полной мере подтвердило наше недавнее обстоятельное и конструктивное общение в Тяньцзине и в Пекине. Уверен, что планомерная реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, создаст условия для реализации новых масштабных совместных проектов в различных сферах», – отметил Путин.
Путин подчеркнул, что это отвечает коренным интересам народов обеих стран и способствует построению справедливого и демократического многополярного миропорядка.
В завершение послания президент России пожелал Си Цзиньпину здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а гражданам КНР – счастья и процветания.