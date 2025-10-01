Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР

Путин направил поздравление Си Цзиньпину по случаю 76-летия КНР

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин направил поздравления председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики, сообщается на сайте Кремля.

В своем обращении Путин подчеркнул, что Китай продолжает уверенно развиваться в социально-экономической и научно-технической сферах, а также усиливает свои позиции на мировой арене.

«Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне – это в полной мере подтвердило наше недавнее обстоятельное и конструктивное общение в Тяньцзине и в Пекине. Уверен, что планомерная реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, создаст условия для реализации новых масштабных совместных проектов в различных сферах», – отметил Путин.

Путин подчеркнул, что это отвечает коренным интересам народов обеих стран и способствует построению справедливого и демократического многополярного миропорядка.

В завершение послания президент России пожелал Си Цзиньпину здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а гражданам КНР – счастья и процветания.