    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    Блумберг: США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы
    Власти Туниса задержали российско-белорусский экипаж вертолета Ми-26
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех четырех с половиной часов.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    21 декабря 2025, 18:06 • Новости дня

    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский

    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Фраза президента России Владимира Путина о европейских «подсвинках» в официальной англоязычной стенограмме на сайте Кремля была переведена как «swine underlings».

    Официальный перевод слов президента России Владимира Путина про европейских «подсвинков» на английском языке был опубликован в виде «swine underlings», передает ТАСС. Такой вариант перевода выбран на англоязычной версии сайта Кремля и присутствует сразу в двух ключевых документах.

    Решение о единообразном переводе «подсвинки» как «swine underlings» устранило интригу, как будет дано официальное объяснение термину в международных публикациях Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода слова «подсвинки» на дипломатической арене.

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».

    21 декабря 2025, 00:53 • Новости дня
    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывание президента России Владимира Путина о «подсвинках» обидело представителей стран Запада, пишет National Interest.

    Как пишет National Interest, «Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины». В материале подчеркнули, что такие слова российского лидера стали унизительными для ряда стран, оказывающих поддержку Киеву, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».


    21 декабря 2025, 11:46 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»

    Песков: Путин был очень польщен подарком из пекарни «Машенька»

    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин остался очень доволен подарком из пекарни «Машенька», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин был польщен корзинкой с выпечкой и в знак благодарности отправил собственный подарок в ответ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что президент выразил признательность за такой жест. Песков признался, что не попробовал пирожки из присланной корзинки.

    Накануне владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    21 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнул, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    «Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Возможный диалог должен строиться на взаимном стремлении понять позиции друг друга, сказал он. По словам Пескова, российский лидер открыт к последовательному и искреннему разъяснению собственных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Песков заявил, что Путин готов к возобновлению диалога с Макроном.

    21 декабря 2025, 05:19 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина вести диалог с Макроном
    Песков заявил о готовности Путина вести диалог с Макроном
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя заявление Макрона о готовности побеседовать с Путиным, заявил: «Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном».

    По словам Пескова, если имеется обоюдная политическая воля для переговоров, то такие намерения заслуживают исключительно положительной оценки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России.

    Путин выразил уверенность в возможности налаживания конструктивного диалога с Европой, однако отметил, что с сегодняшними политическими элитами этого трудно ожидать.

    21 декабря 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков заявил о не понравившихся вопросах на пресс-конференции Путина
    Песков заявил о не понравившихся вопросах на пресс-конференции Путина
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» были как приятные для него вопросы, так и те, которые ему не понравились, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    На пресс-конференции президента Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, звучали вопросы, которые главе государства не понравились, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «Какие-то понравились, какие-то нет, это нормально совершенно. Главное, журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать его редакция. Все в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата».

    Песков также подчеркнул, что сам президент не любит заниматься оценкой итогов подобных мероприятий. По словам пресс-секретаря, этим должны заниматься слушатели: мероприятие проводится прежде всего для зрителей и людей, добавил он, отвечая на вопрос журналистов о реакции Путина на прошедшую прямую линию.

    Программа «Итоги года с Путиным» продлилась четыре с половиной часа. Число обращений к президенту превысило три миллиона, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов.

    20 декабря 2025, 22:59 • Новости дня
    Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами

    Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» Максимову складень с иконами

    Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами
    @ кадр из видео РЕН ТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.

    «Владелец люберецкой пекарни «Машенька» получил в ответный подарок от президента России Владимира Путина икону Георгия Победоносца в серебряном окладе», – передает РЕН ТВ.

    Максимов рассказал, что в субботу получил в подарок от президента Путина корзину с российскими продуктами и напитками. «Ну и плюс, конечно, самый главный подарок, который мы получили от президента – это серебряный складень с иконами», – приводит его слова РИА «Новости».

    Речь идет о серебряном складне с иконами равноапостольного князя Владимира, Георгия Победоносца, а также ликами Николая Чудотворца и Божьей Матери. Максимов отметил, что для него и его семьи это станет семейной реликвией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    21 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Стало известно название картины на стене у Путина

    Картиной на стене у Путина оказалось «Хлебное поле» художника Путнина

    Стало известно название картины на стене у Путина
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Антон Антонов

    Картина на стене у президента России Владимира Путина, которая попала на видео, опубликованное Кремлем, называется «Хлебное поле», художник – Олег Путнин, сообщают информационные агентства.

    На видео президент России в домашней обстановке поблагодарил хозяина пекарни «Машенька» Дениса Максимова за подаренную корзину с выпечкой. В кадре за спиной президента видно полотно с полем и проселочной дорогой, передает РИА «Новости».

    На стене висит картина «Хлебное поле», автором работы является российский художник Олег Путнин. Путнин входит в число академиков Российской академии художеств, также состоит в Союзе художников России. В его активе более 40 персональных выставок в России и других странах Европы. Его произведения входят в собрания Государственного Русского музея и Музея славы ФСО России.

    В сюжете картины показан момент, когда солнце на мгновение осветило зрелое поле после дождей, а на дальнем плане осталась тень от облаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька». Путин в ответ подарил владельцу пекарни серебряный складень с иконами, а также корзину с российскими продуктами и напитками.

    20 декабря 2025, 22:10 • Новости дня
    Президент Киргизии прибыл в Петербург

    Жапаров прибыл в Петербург для участия в саммите ЕАЭС и встрече глав СНГ

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Киргизии Садыр Жапаров прилетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ, сообщила его пресс-служба.

    У Жапарова в Петербурге, куда он прибыл с рабочим визитом, запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Борт президента Киргизии приземлился в международном аэропорту Пулково. Жапарова встретил губернатор Петербурга Александр Беглов, а также другие официальные лица

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщала, что Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге 21–22 декабря. В Петербурге 22 декабря запланирована неформальная встреча лидеров государств СНГ.

    21 декабря 2025, 11:38 • Новости дня
    Песков: В графике Путина нет разговора с Трампом до Нового года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    До конца нынешнего года в графике президента России Владимира Путина не запланирован телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Песков уточнил: «Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован».

    Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что вопрос о праздничных поздравлениях Владимира Путина в адрес Дональда Трампа пока открыт – о том, будет ли такое поздравление на Новый год и Рождество, будет объявлено отдельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.

    Телефонный контакт между лидерами могут организовать быстро при необходимости.

    Дональд Трамп отметил, что стороны, занимающиеся мирным соглашением по Украине, уже близки к какому-то результату.

    21 декабря 2025, 14:58 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина по госпрограмме вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на предстоящей рабочей неделе проведет совещание, посвященное вопросам государственной программы вооружений, а также встретится с участниками Госсовета по кадровой политике, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Путин на неделе проведет совещание, посвященное государственной программе вооружений, сообщает РИА «Новости». Также в планах главы государства – заседание Госсовета, на котором обсудят кадровые вопросы, и церемония вручения госнаград.

    «Всю предновогоднюю неделю у президента большое число разных мероприятий: совещание по госпрограмме вооружений, Госсовет по «кадрам», президент вручит государственные награды», – сообщили в эфире.

    Помимо этих событий, в понедельник Владимир Путин примет участие в мероприятиях неформального саммита СНГ, который пройдет в Петербурге. Ожидается, что глава государства также примет участие в открытии новых инфраструктурных объектов в ряде российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у Путина в ближайшие недели не запланированы телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом.

    Также Песков сообщил, что Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    21 декабря 2025, 16:31 • Новости дня
    Путин встретился с Лукашенко в Петербурге

    Путин: Россия и Белоруссия очень плотно работают между собой

    Tекст: Дарья Григоренко

    В преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели личную встречу в Петербурге, особое внимание уделив успешной реализации двусторонних договоренностей.

    Беседа прошла в формате тет-а-тет в Президентской библиотеке им. Бориса Ельцина и продолжалась около часа. Основное внимание на переговорах было уделено сотрудничеству двух стран и интеграционным вопросам в рамках ЕАЭС, пишет ТАСС.

    В ходе встречи Путин отметил: «Правительства (России и Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) работают между собой очень плотно». Российский лидер обратил внимание на положительную динамику в отношениях между Москвой и Минском и выразил благодарность Лукашенко за теплую оценку двустороннего взаимодействия, передает РИА «Новости».

    «Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России и наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание», – обратился Путин к Лукашенко.

    Путин также добавил, что у президентов есть возможность обсудить как вопросы ЕАЭС, так и отдельные направления сотрудничества двух государств.

    Также российский лидер рассказал, что перед отъездом в Петербург встречался с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который подробно проинформировал президента о текущем состоянии межправительственного сотрудничества с Белоруссией. «Там фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет. Но тем не менее всегда находится то, о чем можно поговорить», – сказал российский лидер, обращаясь к Лукашенко.

    Лукашенко в свою очередь сообщил, что Минск и Москва реализуют все достигнутые договоренности, подчеркнув отсутствие существенных разногласий: по словам белорусского лидера, стороны успешно сотрудничают в сфере военно-технического, оборонного и экономического взаимодействия. Лукашенко добавил, что Минск и Москва никому не навязывают участие в интеграционных процессах.

    Лукашенко поблагодарил Путина за оценку его выступления на заседании Всебелорусского народного собрания. «Спасибо вам за оценку», – отметил белорусский президент.

    Ранее Лукашенко заявил о достигнутых успехах в реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов.

    Напомним, в ноябре Путин после завершения расширенного заседания лидеров стран ОДКБ в кулуарах саммита провел неформальный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым и белорусским главой Минобороны Виктором Хрениным.

    21 декабря 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин начал встречу с президентом Киргизии в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал в Петербурге переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

    Встреча проходит в Президентской библиотеке им. Бориса Ельцина и стала первой в ряду двусторонних переговоров с лидерами стран СНГ, передает ТАСС.

    Разговор двух глав государств проходит в формате «один на один», делегации не принимают участия. На встречу по протоколу выделен один час, пишет РИА «Новости».

    Накануне Жапаров прилетел в Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщала, что Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге 21–22 декабря. В Петербурге 22 декабря запланирована неформальная встреча лидеров государств СНГ.

    21 декабря 2025, 16:53 • Новости дня
    Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге началось заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором планируется подписание Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

    Президент России Владимир Путин в Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости». Мероприятие началось в узком составе, а затем продолжится с расширенным кругом участников.

    Повестка встречи включает обсуждение ключевых вопросов функционирования Евразийского экономического союза. Лидеры государств ЕАЭС планируют определить дальнейшие пути интеграции, рассмотреть развитие единого рынка союза, а также утвердить важные документы и решения.

    Особое внимание на заседании уделят подписанию Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, что может открыть новые торговые возможности для сторон. Участники намерены наметить новые шаги по активизации сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что 22 декабря в Петербурге запланирована традиционная неформальная встреча лидеров государств СНГ.

    21 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Жапаров назвал встречу с Путиным важной для сотрудничества стран

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Киргизии Садыр Жапаров на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность встречи для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества между странами.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал встречу с Владимиром Путиным «хорошей возможностью обсудить актуальные вопросы», передает РИА «Новости». По словам Жапарова, стороны рассчитывают обменяться мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

    В ходе переговоров киргизский лидер поблагодарил Путина за теплый приём и поздравил его с наступающим Новым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Петербурге. Садыр Жапаров прилетел в Петербург накануне для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ.

    21 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин объявил ЕАЭС самостоятельным центром мирового развития

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге президент России Владимир Путин отметил, что ЕАЭС укрепил позиции как независимый центр мировой многополярности и обеспечивает стабильность странам союза.

    Евразийский экономический союз уверенно закрепил за собой статус одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, сообщает РИА «Новости». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, проходящего в Петербурге. По его словам, объединение продолжает поступательно развиваться, а сотрудничество между странами ЕАЭС становится всё более значимым.

    Путин подчеркнул: «Думаю, вы все согласитесь, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться». Он также добавил, что Россия особенно ценит взаимовыгодное сотрудничество с партнерами по объединению и заинтересована в активизации совместной работы по его всестороннему укреплению.

    Владимир Путин отметил, что сотрудничество внутри ЕАЭС способствует экономической стабильности не только для стран-участниц, но и для всего евразийского пространства. Глава государства выразил надежду, что сегодняшнее заседание Высшего совета будет эффективным и позволит добиться дальнейшего прогресса по ключевым вопросам взаимного интереса.

    Особое внимание, по словам президента, будет уделено подведению итогов 2025 года, а также рассмотрению ряда решений, направленных на углубление взаимодействия и решение текущих вопросов в рамках союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге.

    Швеция досмотрела подавший сигнал бедствия российский контейнеровоз
    Эксперт спрогнозировал реакцию Китая на захват США танкера из Венесуэлы
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    В МИД назвали цель Киева при атаках БПЛА в Черном море
    В базу «Миротворца» внесли 12 детей из России
    Банки стали уточнять отношения между отправителем и получателем при переводах
    Онищенко объяснил невозможность четырехдневной рабочей недели для россиян

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

