Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов

Четверо из пяти новых врио губернаторов прошли «школу губернаторов»

Tекст: Ольга Никитина

Так, Путин назначил Алексея Смирнова врио губернатора Курской области, Дмитрия Демешина – врио главы Хабаровского края, Алексея Беспрозванных – врио губернатора Калининградской области, Дмитрия Миляева – врио губернатора Тульской области, Илью Середюка – врио главы Кемеровской области.

Алексею Смирнову 50 лет. Окончил Курский государственный сельскохозяйственный институт, в последние годы работал первым вице-губернатором Курской области. Проходит обучение на шестом потоке «школы губернаторов».

Дмитрий Демешин родился в 1976 году. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права и стал помощником Коломенского городского прокурора Московской области. Работал в Щелковской и Мытищинской прокуратурах. В 2008–2014 годах был зампрокурора Ростовской области и прокурором Калужской области.

С 2014 года работал в Центральном аппарате Генпрокуратуры, а в 2019 году занял пост заместителя генпрокурора. Подавал иск об обращении в доход государства имущества производителя макарон «Макфа», возглавлял группу гособвинителей по делу «крабового короля» с Сахалина Олега Кана, занимался делом обвиненного во взятке экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова. Выпускник третьего потока «школы губернаторов».

Дмитрию Миляеву 48 лет. С 2014 года он был министром сельского хозяйства региона. С 2019-го по 2022 год работал главой администрации Тулы, после чего был назначен первым заместителем губернатора Тульской области.

Алексею Беспрозванных 44 года, родился в казахстанском Лениногорске, в 2002 году окончил Алтайский государственный технический университет, позже получил еще одно высшее. Работал в Барнауле, в том числе в ОАО «МТС», затем в Новосибирске и Воронеже. В 2012 году стал вице-премьером Воронежской области. В 2016 году возглавил департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга, а через год стал замминистра. Увлекается хоккеем, горными лыжами и плаванием, женат, воспитывает двоих сыновей. Является выпускником первого потока «школы губернаторов».

48-летний Илья Середюк до назначения занимал пост первого вице-губернатора, в настоящее время, как и Алексей Смирнов, обучается на шестом потоке «школы губернаторов».

Таким образом, четверо из пяти новых временно исполняющих обязанности губернаторов – выпускники или слушатели «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.



Ранее сообщалось, что выборы губернатора Тульской области в связи с уходом Алексея Дюмина на должность помощника президента России пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года.

