Путин пожелал Михалкову, чтобы у России все было хорошо

Президент Владимир Путин поздравил Никиту Михалкова на праздничном вечере по случаю юбилея режиссера. Президент отметил важность вклада Михалкова в развитие отечественной культуры и напомнил о его позиции, что все, что хорошо для России, является хорошим и для режиссера, передает ТАСС.

«Никита Сергеевич не только сейчас, когда мы с ним вдвоем сидели, но и в своем творчестве упоминал: то, что хорошо для России, хорошо и для него. Никита Сергеевич, позвольте вам пожелать, чтобы у России все было хорошо!» – обратился глава государства к Михалкову.

Путин также подчеркнул, что Михалкову удается оказывать позитивное влияние на миллионы людей различных возрастных групп благодаря своему таланту и искренности, которую чувствует его аудитория.

«Вы всегда на острие того, что происходит и в стране, и в мире. А что самое главное – вы всегда на острие того, что происходит в душах и в сердцах людей. Вот в этом, на мой взгляд, ваш талант проявляется», – отметил президент.

Президент напомнил, что недавно Михалков выдвинул идею создания евразийской киноакадемии, которую поддержали главы государств и правительств других стран. Путин пояснил, что инициатива востребована, поскольку она направлена на укрепление национальной идентичности и выходит далеко за рамки государственных границ. Он добавил, что даже логотип киноакадемии Михалков придумал и нарисовал сам.

Ранее президент Владимир Путин наградил Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Путин ранее поздравил Михалкова с восьмидесятилетием и отметил его вклад в развитие российского кино и культуры.

Путин назвал Михалкова своим другом и истинным патриотом России.