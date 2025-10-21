Путин наградил Михалкова высшим орденом России

Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина

Лавров: Угрозы Польши самолету Путина говорят о готовности Варшавы устраивать теракты

Tекст: Алексей Дегтярев

Польская сторона готова к свершению терактов, заявил Лавров, передает ТАСС.

«Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал он.

«То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.