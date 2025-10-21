Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?0 комментариев
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
Президент России Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова высшим орденом страны – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Соответствующий указ главы государства был размещен на портале правовых актов.
«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Михалкова Никиту Сергеевича», – сказано в документе.
Ранее Путин поздравил Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.
Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.