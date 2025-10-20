Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.3 комментария
Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры
Режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков был награжден медалью Государственной думы за большой вклад в развитие культуры.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение о награждении было принято на совете Госдумы, передает ТАСС.
«По решению совета ГД народный артист РСФСР, Герой труда РФ, режиссер Никита Сергеевич Михалков награжден медалью Государственной думы за большой вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд», – заявил он.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Никиту Михалкова своим другом и истинным патриотом России.