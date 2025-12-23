AP сообщило о начале Россией эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы

Tекст: Катерина Туманова

«Эвакуация, которая началась в пятницу и включает выезд женщин и детей, началась в связи с тем, что российские официальные лица оценивают ситуацию в Венесуэле в «очень мрачных тонах», по словам источника Associated Press в разведке. Вывод дипкорпуса свидетельствует о возросших опасениях по поводу стабильности в южноамериканской стране», – пишет со ссылкой на AP Turkiye Today.

В понедельник утром у здания посольства России в Каракасе стояло более 10 автомобилей с дипломатическими номерами, однако не было видно, чтобы кто-либо из персонала входил на территорию или выходил из нее. К полудню автомобили уехали, говорится в материале.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в понедельник, что он разговаривал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который выразил поддержку Москвы в отношении объявленной Трампом блокады.

Хиль обвинил Вашингтон в совершении «нападений на суда и внесудебных казней, а также незаконных актов пиратства» в Карибском бассейне.

Президент США Дональд Трамп собирает команду безопасности в связи с продолжающимися задержаниями танкеров, чтобы огласить некое «важное объявление», а представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует обсудить инициативу в области судостроения.

Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми и приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США. Небензя заметил проявление неоколониальных подходов в отношении США к Венесуэле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.