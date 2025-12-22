Лавров и глава МИД Венесуэлы обсудили эскалацию в Карибском море

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе беседы собеседники выразили тревогу по поводу наращивания эскалационных шагов США в Карибском море, сообщается на сайте российского МИД. По мнению министров, эти действия несут потенциальную угрозу региону, а также создают риски для международного судоходства.

Лавров подтвердил, что российская сторона полностью поддерживает руководство и народ Венесуэлы в условиях сохраняющегося давления.

Обе стороны договорились о дальнейшем тесном взаимодействии на двустороннем уровне. Кроме того, планируется координация позиций на международных площадках, в первую очередь в ООН, чтобы отстаивать суверенитет государств и недопустимость вмешательства во внутренние дела.

Напомним, военнослужащие Береговой охраны США задержали у побережья Венесуэлы танкер, перевозивший венесуэльскую нефть. В декабре военные США уже захватывали супертанкер у побережья Венесуэлы.

Кроме того, Венесуэла обвинила США в пиратстве.