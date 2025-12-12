  • Новость часаБанк России подал в суд на Euroclear
    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения
    Казахстан призвал реформировать ООН
    Лукьянов напомнил биографию отца генсека НАТО Рютте
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    Минобороны заявило о планах Украины взорвать «грязную бомбу» «под чужим флагом»
    Опубликовано видео сдачи в плен украинских военных в Димитрове
    Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    5 комментариев
    12 декабря 2025, 10:25 • Новости дня

    Bloomberg: Захват супертанкера военными США – только начало

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержание крупного нефтяного танкера у Венесуэлы ВМС США стало частью широкой кампании давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро, цель которой – лишить его нефтяных доходов, пишут западные СМИ.

    Задержание супертанкера Skipper у берегов Венесуэлы провел спецназ США, он высадился с вертолета Black Hawk, напоминает Bloomberg.

    Операция направлена на ограничение нефтяных доходы правительства Мадуро, и, как сообщили источники агентства, должны стать первым шагом серии подобных операций.

    «Мы не намерены бессильно наблюдать, как санкционированные суда перевозят нелегальную нефть, а вырученные средства подпитывают наркотерроризм подпольных и нелегитимных режимов по всему миру», – сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    Сразу после операции были введены санкции против шести нефтяных танкеров и четырех связанных с Мадуро лиц. Внутри нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela SA пытаются придумать новые маршруты экспорта нефти, чтобы избежать новых захватов, особенно при отправке в Китай.

    Власти США считают усиление давления частью принуждения Мадуро к уходу, при этом американская военная кампания в регионе сопровождается опасениями эскалации.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены» и добавил, что на фоне задержания танкера идут и другие действия, включая возможные военные удары по сухопутным объектам, обсуждавшиеся ранее.

    Эксперты отмечают, что цель Вашингтона – лишить Мадуро возможности поддерживать экономику Кубы, продавая ей дешевую нефть, а также сократить теневой флот санкционированных судов, перемещающих около 30% венесуэльского экспорта. Аналитики компании Rapidan Energy Group отмечают, что новые действия способны резко увеличить страховые премии перевозчиков, что практически парализует перевозки нефти теневым флотом.

    Официальные лица США уверены, что окончание режима Мадуро позволит уменьшить поток нелегальной миграции из Латинской Америки и ослабит наркокартели, а также ударит по интересам Ирана и Хезболлы, действующим на территории Венесуэлы.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о задержании танкера у берегов Венесуэлы военными США. По его словам, для этого были весомые причины.

    Также он сообщил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и обратился к авиакомпаниям и пилотам через социальные сети.

    Также минфин США ввел санкции против трех племянников супруги Мадуро, панамского бизнесмена и шесть судоходных компаний нефтяной отрасли.

    9 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    Трамп потребовал выборов президента Украины

    Трамп: Украине пора провести президентские выборы

    Трамп потребовал выборов президента Украины
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время проведения президентских выборов на Украине.

    По словам Трампа, украинский народ заслуживает право на подобный выбор, а власти страны якобы используют ситуацию с конфликтом, чтобы выборы не проводить. «Прошло много времени. Все не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», – заявил Трамп журналистке издания Politico, передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что на сегодня переговорная позиция России сильнее, чем у Украины. Он подчеркнул: у России нет сомнений в преимуществах на переговорах, и на данный момент ситуация складывается не в пользу Киева.

    Кроме того, американский президент выразил мнение, что Владимиру Зеленскому придется принять условия урегулирования, так как, по словам Трампа, он «проигрывает». Трамп добавил, что Зеленский должен «взять себя в руки» и начать движение в этом направлении.

    Ранее сообщалось, что среди ключевых тем американско-украинских переговоров во Флориде обсуждаются сроки проведения выборов. СМИ сообщали, что американский план урегулирования украинского конфликта предусматривает, что Украина проведет выборы через 100 дней после его утверждения.

    Комментарии (10)
    9 декабря 2025, 15:05 • Новости дня
    Трамп: Обама заставил Украину отказаться от окруженного океаном Крыма
    Трамп: Обама заставил Украину отказаться от окруженного океаном Крыма
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент США Барак Обама принудил власти на Украине отказаться от Крымского полуострова в пользу России, заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп газете Politico.

    По его словам, именно решение администрации Обамы стало ключевым фактором, приведшим к изменению статуса Крыма, передает ТАСС.

    «Каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: «О, этот Крым такой красивый. Вау!». Он со всех сторон окружен океаном. Есть только небольшой участок суши, чтобы добраться до основной [его] части. Я имею в виду, Крым огромный. <…> Он со всех четырех сторон окружен океаном в самой теплой части. Там лучшая погода, все самое лучшее <…>. А Обама заставил их отказаться от Крыма. Это было», – заявил Трамп Politico.

    Крым расположен в северной части Черного моря и с северо-востока омывается Азовским морем.

    Ранее Трамп исключил возвращение Крыма Украине.

    Комментарии (18)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в Европе

    Дробницкий: Трамп победит либеральные элиты только, если начнет репрессии

    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в Европе
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После обнародования новой Стратегии нацбезопасности США ключевой вопрос заключается в том, удастся ли ее воплотить в жизнь. Все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы документ остался на бумаге, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп заявил о движении Европы в плохом направлении.

    «У идеологического раскола между США и Европой долгая история. Так, в XIX веке Америка считала европейские страны вырожденными, коррумпированными и погрязшими во многих грехах и неприятностях. Тогда же впервые появился лозунг «Америка прежде всего» (America First)», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он указал, что Дональд Трамп в ходе своего первого президентского срока пытался направить Штаты на этот курс американской исключительности. «Возрождение идеологии America First требовало отстранения от Западной Европы как одного из идеологических центров современного империализма. Другое дело, что каждый раз и глобально-либеральный политический мейнстрим внутри Штатов, и союзники по НАТО мешали реализации задумки политика», – уточнил собеседник.

    «После возвращения Трампа в Белый дом напряжение возросло: неприязнь к Европе, недовольство странами континента проявлялось открыто», – добавил эксперт, напомнив мюнхенскую речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, где он резко раскритиковал руководства европейских государств. Поэтому содержание Стратегии нацбезопасности США относительно Европы – вовсе не неожиданность, это новое издание американского консерватизма, отметил Дробницкий.

    Политолог допускает, что разработкой документа занимались люди, не связанные с секретариатом Белого дома, иначе бы текст «слили в прессу» задолго до официальной публикации. «В Стратегии сформулирован целый ряд тезисов, который отвечает позиции «Америка прежде всего». Так, Европа в документе представлена как некий либеральный зоопарк. Старый свет ушел куда-то не туда. На этом фоне США будут заниматься прежде всего собой и Западным полушарием», – указал собеседник.

    «На этом фоне неудивительно, что Стратегия вызвала раздражение у европейских политиков. Ключевой вопрос теперь заключается в том, удастся ли ее воплотить в жизнь. Для этого американскому лидеру потребуются соответствующие законодательные акты, а также лояльные действия государственного аппарата. Однако ничего из вышеуказанного на сегодняшний день не наблюдается», – рассуждает аналитик.

    «Более того, все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы документ остался всего лишь на сайте Белого дома», – прогнозирует Дробницкий. В этой связи американист упомянул представленный Палатой представителей законопроект об оборонном бюджете, приоритеты которого противоречат описанному в Стратегии.

    «Что будет делать администрация Трампа? Наложит ли она вето на проект бюджета и преодолеет ли тогда его Конгресс?», – задается вопросами собеседник. По его оценкам, речь пойдет не только о законодательных баталиях. Администрацию Трампа попытаются раскачать и через историю с лодкой в Карибском море.

    Впрочем, у команды президента США есть варианты «встречного наступления». В этом смысле коррупционные скандалы неспроста гремят в Европе. Речь идет и о воровстве на Украине, и о делах против бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини и экс-генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино. «Я думаю, что это не последние скандалы», – добавил политолог.

    «Обе стороны – консерваторы и либералы – пытаются победить. Но ни одна из них не может системно переиграть другую. Примирить их тоже невозможно: одержать верх может только один, другой же должен отступить или быть убран с политической арены. Поэтому и стоит ожидать новых порций «грязного белья», – прогнозирует аналитик.

    «Повторю, глобальные либеральные элиты пойдут на что угодно, чтобы ни в коем случае Стратегия не стала претворяться в жизнь. Если Трамп хочет переломить ситуацию, то ему следует воспользоваться опытом Гарри Трумэна и перейти к репрессиям. До сих пор президент США действовал мягко, и его попытки кого-то «прижать», заканчивались фиаско», – напомнил он.

    «Другими словами, пока Трамп не перейдет к действиям, ничего не сдвинется. Более того, никакие разборки с Европой, никакие мирные процессы на Украине не имеют шанса на успех, пока глава Белого дома не начнет репрессии внутри Штатов, потому что подавляющее большинство политического класса и федерального госаппарата не лояльны ему и против того, что написано в Стратегии», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп выразил беспокойство из-за политического курса, которого придерживаются страны ЕС. «Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась», – сказал президент США.

    На минувшей неделе ЕС оштрафовал соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в России) на 120 млн евро, обвинив ее в нарушении закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов». Илон Маск призвал упразднить ЕС и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Интересно, что конфликт из-за X произошел на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Европейские страны в Стратегии представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили суверенитет в пользу Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. В свою очередь ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в документе.

    Европе грозит «цивилизационное стирание» из-за миграции. «В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что не позднее чем через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут большинством неевропейцев. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал Хартию НАТО», – говорится в документе.

    Одним из приоритетов США в отношениях с Европой в Стратегии указана необходимость обеспечить самостоятельность Европы, чтобы она могла действовать как «группа объединенных суверенных государств, в том числе берущих на себя основную ответственность за свою обороноспособность». Целью политики Вашингтона в регионе названо «поощрение в европейских странах сопротивления их нынешней траектории развития».

    Новая Стратегия США фиксирует кардинальные изменения в трансатлантических отношениях при Трампе, говорят эксперты The Guardian. Неудивительно, что Европа оказалась страшно возмущена позицией Вашингтона. Так, глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя Стратегию, заявил, что в Евросоюзе не должны допустить вмешательства во внутренние дела извне. «США не могут решать вместо европейских граждан, какие стороны являются хорошими, а какие – плохими», – приводит его слова «Интерфакс».

    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о жесткой беседе с лидерами так называемой евротройки – Великобритании, Германии и Франции – по теме урегулирования украинского конфликта.

    «Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства. Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. Ну, посмотрим, что будет. Мы ждем ответов перед тем, как сможем двигаться вперед», – сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

    Он уточнил, что стороны имели некоторые спорные мнения о людях, но в дальнейшем будет ясно, к чему приведут все эти разговоры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    Комментарии (5)
    10 декабря 2025, 12:04 • Новости дня
    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию

    Политолог Рар: Европейская бюрократия будет яростно сопротивляться любой реформе власти

    Рар объяснил призыв Маска расформировать Еврокомиссию
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Илон Маск ратует за ликвидацию Евросоюза в рамках «войны», которую предпринимателю объявила евробюрократия. Также он поддерживает партию «Альтернатива для Германии», выступающую против Еврокомиссии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Маск заявил, что ЕК должна быть расформирована в пользу выборного органа.

    «Исторически сложилось, что с середины прошлого века существует два мнения о пути развития Европы. Германия и Франция ратуют за централизованное квази-государство Евросоюз (ЕС) со своей бюрократией, наднациональным парламентом и сильными полномочиями президента объединения», – говорит германский политолог Александр Рар.

    «Эту идею сейчас хочет претворить в жизнь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, потомственный политик послевоенного поколения немецких элит. Но очевидно, что она очень властолюбива и попросту «тянет одеяло на себя». Политик создает супербюрократию в Брюсселе, что называется, «под себя», стараясь ущемить власть стран-членов ЕС. Северные европейские страны ее поддерживают, южные – нет», – пояснил он.

    «Силы правого толка в Европе всегда хотели сохранить главенствующую власть национальных правительств. Такие страны, как Венгрия, ратуют за сильный Евросовет, но и за ограничение власти Еврокомиссии, в бюрократизации которой они видят главную проблему. «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против Еврокомиссии, поддерживая укрепление роли национальных государств», – указал спикер.

    «Думаю, Трамп будет подыгрывать правым силам в Европе. Поэтому можно ожидать, что власть Еврокомиссии в трансатлантическом контексте начнет снижаться. Судя по всему, в дальнейшем мы увидим возвращение Европы к системе национальных правительств. Но ЕК и Европарламент будут яростно сопротивляться любой реформе, которая лишает их власти», – спрогнозировал аналитик.

    «Неслучайно с предложениями об упразднении ЕС выступает Маск, он напрямую поддерживает АдГ. А евробюрократия объявила ему войну. В частности, Брюссель пытается ограничить работу его платформы Х (ранее Twitter, заблокирован в России). Примечательно, что США, Китаю и России иметь дело напрямую с индивидуальными государствами более конструктивно, чем с забюрократизированной структурой Евросоюза», – резюмировал собеседник.

    Ранее основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что Еврокомиссия должна быть расформирована в пользу выборного органа, а президента ЕС нужно избирать напрямую. «Существующая система – это власть бюрократии, а не демократии», – написал он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    За два дня до этого принадлежащая Маску X запретила ЕК размещать рекламу на своей платформе и удалила соответствующий аккаунт комиссии. «Вы вошли на свою неактивную страницу, чтобы воспользоваться уязвимостью нашего редактора. Вы опубликовали ссылку, которая вводит пользователей в заблуждение, для искусственного увеличения охвата», – обратился к Еврокомиссии Никита Бир, руководитель отдела продуктов соцсети.

    «Как вам, возможно, известно, X считает, что на нашей платформе у всех должно быть равное право голоса. Однако, похоже, вы уверены, что эти правила не должны применяться к вашему аккаунту», – осудил он поведение ЕК.

    В начале декабря ЕК оштрафовала компанию X на 120 млн евро якобы за несоблюдение Закона о цифровых услугах (DSA). «Нарушения включают обманчивый дизайн «синей галочки», недостаточную прозрачность хранилища рекламных объявлений и отказ в предоставлении специалистам доступа к ряду данных», – говорится в сообщении комиссии.

    В ответ Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран. Также он ретвитнул ответ другого пользователя X, сравнившего ЕС с фашистскими объединениями. Предприниматель добавил: «В значительной степени». Позднее пост был удален.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Маска о необходимости ликвидации ЕС. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова американского бизнесмена, предложив ему отправиться на Марс.

    В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио и Федеральная комиссия по связи (FCC) обвинили европейский регулятор в нападках на американские компании и цензурировании их деятельности, добавив, что «времена цензуры американцев в интернете прошли», сообщает BBC.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику ЕК как в цифровой сфере, так и в целом, указав, что она «движется в очень плохом направлении». «Европа должна быть очень осторожна», – подчеркнул глава Белого дома. Он назвал ЕС «разлагающейся» группой стран, возглавляемой «слабыми» руководителями.

    Все это происходит на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    Европейские страны в документе представлены как приходящие в упадок державы, которые утратили самостоятельность в пользу руководства Евросоюза, а их правительства обвиняются в подавлении демократических процессов. ЕС «подрывает политическую свободу и суверенитет», сказано в тексте.

    Реагируя на эти тезисы, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации Трампа в европейские дела, указав на угрозу суверенитету Европы. По его словам, новая нацстратегия США представляет собой попытку ослабить Евросоюз.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению

    FT: Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению

    Трамп дал Зеленскому «считаные дни» на ответ по мирному соглашению
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения по Украине к Рождеству, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, ожидается, что официальный Киев даст свой ответ по предложенному Вашингтоном плану в течение нескольких дней, передает ТАСС.

    Отмечается, что Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам о том, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф совместно с Джаредом Кушнером, зятем президента США, настаивают на скорейшем решении. Разговор с представителями США состоялся 6 сентября, и Вашингтон, по словам чиновников, ждет согласия по предложенному плану уже к католическому Рождеству – 25 декабря.

    Зеленский в свою очередь уточнил, что ему необходимо проконсультироваться с европейскими союзниками, прежде чем он сможет огласить решение по мирной инициативе. Один из западных чиновников сообщил, что Украина оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, Киев не может согласиться на уступки по территориям, с другой – не может проигнорировать позицию Вашингтона.

    Накануне Трамп напомнил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил попытки Соединенных Штатов урегулировать ситуацию на Украине, особо отметив стремление Трампа прекратить боевые действия.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США

    Американист Дудаков: США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы

    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США
    @ U.S. Attorney General/Handout/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Хотя Дональд Трамп и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: достичь этого непросто. Отсюда и отчаянные меры, как, например, захват нефтетанкера, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал операцию США в Карибском море.

    «Администрация Дональда Трампа продолжает эскалировать ситуацию вокруг Венесуэлы», – отметил американист Малек Дудаков. По его мнению, американская сторона, захватив нефтетанкер, преследует сразу несколько целей. Первая – оказать давление на венесуэльскую экономику. «Экспорт нефти – один из основных источников внешнего капитала для Каракаса», – напомнил собеседник.

    Вторая – заставить Николаса Мадуро добровольно уйти в отставку и таким образом провернуть операцию по смене режима в Венесуэле «без единого выстрела». «Пока Вашингтону не удается устроить раскол власти, поэтому и приходится идти на такие отчаянные меры, как захваты нефтетанкеров», – добавил политолог.

    Наконец, третья цель – спровоцировать Боливарианскую республику на ответные резкие действия, которые Белый дом мог бы использовать как casus belli. «Штатам нужен веский повод для того, чтобы начать наносить ракетные удары по стране», – уточнил эксперт.

    Примечательно, что в качестве одного из аргументов к захвату танкера используется версия о том, что на судне якобы перевозились наркотики, но она не выдерживает критики. «В основном запрещенные вещества в США идут из Мексики или Колумбии. Венесуэльский наркотрафик, во-первых, гораздо меньше, а во-вторых, направляется в другие страны, в частности в Европу», – детализировал аналитик.

    Как бы то ни было, спикер не исключает, что в ближайшее время США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы. «Правда, не уверен, что эти действия окажутся успешными. Дело в том, что происходящее вызывает серьезный раскол внутри Штатов. Так, Трампа критикуют и демократы за то, что он затягивает Америку в новый конфликт, не запрашивая одобрения у Конгресса, и многие изоляционисты в MAGA-движении», – отметил собеседник.

    «Кроме того, подавляющее большинство американцев – порядка 70% – выступает против проведения операции по вторжению в Венесуэлу», – добавил он. Таким образом, по его прогнозам, у Трампа не получится провести «маленькую победоносную войну».

    «Хотя президент США и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: сделать это гораздо сложнее, учитывая ограниченные ресурсы и возможности американцев», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что американские военные захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный». Операцию провели ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке Пентагона вечером 10 декабря.

    Генпрокурор Пэм Бонди сообщила, что Вашингтон реализовал «ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана». По версии администрации, судно задействовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».

    Как сообщают источники The Washington Post, танкер, вероятно, перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. Президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес назвал действия Штатов по захвату нефтяного танкера пиратством. «Это представляет собой нарушение международного права и эскалацию агрессии против этой братской страны», – подчеркнул глава кубинского государства.

    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настоящая цель США, связанная с захватом танкера, это «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив». Она назвала действия американской стороны международным преступлением, которое должно повлечь «юридическую ответственность».

    Отметим, задержание танкера произошло на фоне наращивания военных сил Соединенных Штатов в Карибском бассейне и проведения боевых учений недалеко от границ Венесуэлы. Ранее Трамп заявил в интервью газете Politico, что политическая карьера венесуэльского президента Николаса Мадуро подходит к концу.

    Комментарии (5)
    11 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп объяснил задержание военными США танкера у берегов Венесуэлы
    Трамп объяснил задержание военными США танкера у берегов Венесуэлы
    @ Evelyn Hockstein/File Photo/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США, добавив, что для подобного решения у Вашингтона были весомые причины.

    «Он был захвачен по очень веской причине. Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый большой за всю историю, на самом деле», – приводит слова Трампа Reuters.

    Когда Трампа спросили, что он намерен делать с нефтью в этом очень большом танкере, он ответил, что, скорее всего, оставит себе.

    Представители администрации Трампа не назвали судно. Британская группа по управлению морскими рисками Vanguard сообщила, что капитан танкера, предположительно, был захвачен у берегов Венесуэлы рано утром в среду. США ввели санкции в отношении танкера за то, что, по данным Вашингтона, оно было связано с торговлей иранской нефтью, когда назывался Adisa.

    Судно покинуло главный нефтяной порт Венесуэлы Хосе в период с 4 по 5 декабря, загрузив около 1,1 млн баррелей венесуэльской тяжелой нефти марки Merey, согласно спутниковой информации, проанализированной TankerTrackers.com и внутренние данные о поставках от венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

    Фьючерсы на нефть подскочили после новостей об изъятии танкера. Мадуро в среду выступил на марше в память о военном сражении, не затронув сообщения о захвате танкера, уточнило Reuters.

    Напомним, ранее Bloomberg объявило о захвате США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии.

    CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу.

    Комментарии (8)
    11 декабря 2025, 06:20 • Новости дня
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 15:00 • Новости дня
    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине

    Трамп: Европа не справляется с конфликтом на Украине

    Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что руководство европейских стран недостаточно эффективно реагирует на продолжающийся конфликт на Украине.

    Как указал Трамп в интервью Politico, ситуация на Украине остается «большой проблемой» для европейских стран. Он прямо сказал: «Это большая проблема для Европы. И они с ней не справляют должным образом», передает РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что конфликт на Украине мог перерасти в третью мировую войну, если бы он не занял пост главы государства. «Я думаю, что сейчас этого, вероятно, не произойдет. Я думаю, если бы я не был президентом, у вас могла бы быть третья мировая война», – отметил политик.

    Кроме того, президент США прокомментировал заявления сына, Дональда Трампа-младшего, который предположил, что нынешний глава Белого дома может дистанцироваться от Украины. Трамп пояснил, что это заявление «не верно, но и не совсем неверно», подчеркнув неоднозначность собственной позиции по этому вопросу.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия по-прежнему готова обсуждать ситуацию на Украине за столом переговоров, однако эта возможность была отвергнута Киевом и странами Европы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек по Украине.

    Комментарии (2)
    12 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защищать суверенитет европейских избирателей, выступив против вмешательства внешних сил в политические процессы.

    Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в выборы на территории Европы, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с Politico фон дер Ляйен подчеркнула, что европейцы самостоятельно выбирают своих лидеров.

    «Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», – сказала она.

    До этого Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности США, которая призывает европейские страны брать на себя ответственность за оборону и подчеркивает разногласия между США и Европой по вопросам политики в отношении конфликта на Украине.

    Ранее экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Трампа по украинскому урегулированию показал неэффективность стратегии «попустительства» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ЕС выступили против изменения границ Украины, как предлагает план Трампа.

    Комментарии (10)
    10 декабря 2025, 22:10 • Новости дня
    ФРС США снизила ставку федрезерва до 3,5-3,75% годовых

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз объявила о снижении ставки, указав диапазон в 25 базисных пунктов, сказано в заявлении регулятора.

    «В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков Комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки федеральных фондов на 1/4 процентного пункта до 3,5–3,75%», – сказано в заявлении ФРС.

    Комитет ведомства отметил, что данные говорят «об умеренном росте экономической активности» в стране, хотя рост числа рабочих мест в этом году замедлился, а уровень безработицы за период до сентября немного вырос.

    «Инфляция выросла по сравнению с началом года и остается несколько повышенной», – отметили в ФРС.

    По словам аналитиков, комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Кроме того, неопределенность экономических перспектив все еще остается высокой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ФРС США в сентябре объявила о снижении ставки федрезерва. В конце октябре ФРС снизила ставку до 3,75–4% годовых. В ноябре ФРС спрогнозировала сохранение высокой инфляции в США в 2026 году.


    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 00:10 • Новости дня
    Telegraph узнала об условиях, при которых Киев пойдет на уступки

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что у него есть время до Рождества, чтобы принять соглашение о прекращении войны с Россией, сообщили Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ходе двухчасового телефонного разговора.

    «В отдельном интервью Трамп заявил, что Украина в конечном итоге подчинится требованиям России, если соглашение не будет подписано. В других местах он назвал европейских лидеров «слабыми» за неспособность положить конец войне и обвинил их в управлении «угасающим» континентом, ослабленным нелегальной миграцией и политической корректностью», – пишет британская Telegraph.

    Украинские чиновники сообщили газете, что Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить его уступить территории в обмен на неопределенные гарантии безопасности.

    Во вторник вечером в социальных сетях Зеленский заявил, что «очень активно» работает с европейскими союзниками над формулированием предложения о прекращении войны.

    Он сообщил журналистам, что попросил чиновников разработать планы проведения выборов в течение 60-90 дней в условиях военного положения. Это произошло после того, как Трамп предположил, что Киев подрывает демократию.

    Зеленский заявил, что выборы могут состояться, если США и Европа предоставят гарантии безопасности. Украинский президент надеется переманить на свою сторону Трампа с помощью контрплана после того, как президент США заявил, что Россия имеет преимущество в конфликте, пишет издание.

    На вопрос Politico о том, что произойдет, если  Зеленский отклонит последние предложения США, президент ответил: «Ну, ему придется взять себя в руки и начать принимать условия. Знаете, когда вы проигрываете, потому что он проигрывает».

    «Украинская и европейская составляющие уже проработаны более подробно, и мы готовы представить их нашим партнерам в Америке. Вместе с американской стороной мы рассчитываем сделать возможные шаги максимально эффективными и быстрыми», – написал Зеленский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 07:12 • Новости дня
    Трамп задал вопрос о выборах президента на Украине
    Трамп задал вопрос о выборах президента на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимиру Зеленскому необходимо реалистично оценивать возможности урегулирования украинского кризиса, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, отметив, что на Украине давно не было выборов президента.

    «Я думаю, он должен быть реалистичным. И я действительно задаюсь вопросом, сколько времени еще пройдет до того, как у них состоятся выборы», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он констатировал, что на Украине давно не проходили выборы.

    Кроме того, американский лидер сослался на некий опрос, согласно которому 82% украинцев требуют урегулирования кризиса.

    Ранее сообщалось, что Трамп якобы заявил Зеленскому, что у него есть время до Рождества, чтобы принять соглашение о прекращении войны с Россией.

    Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль указывал на готовность Украины провести выборы президента, но отмечал важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 15:52 • Новости дня
    Трамп: На Украине нет демократии

    Трамп заявил об отсутствии демократии на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению президента США Дональда Трампа, которое он выразил в интервью газете Politico, отсутствие выборов на Украине свидетельствует о том, что в стране нет демократии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает невозможным называть Украину демократической страной, передает ТАСС. В интервью изданию Politico он отметил, что на Украине давно не проводились выборы.

    По словам главы Белого дома, призывы Украины к поддержке демократии больше не соответствуют реальности, если в стране долго отсутствует возможность выбрать власть на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине, и обвинил власти страны в затягивании голосования из-за конфликта.

    Он также отметил, что правительства европейских стран слабо реагируют на продолжающуюся ситуацию на Украине. Американский лидер также утверждает, что бывший президент США Барак Обама заставил власти на Украине отказаться от Крыма в пользу России.


    Комментарии (0)
    ЦБ отозвал лицензию у «Индустриального Сберегательного Банка»
    Пашинян проехал на велосипеде по центру Москвы
    Ким Чен Ын отметил рост престижа КНДР после освобождения Курской области
    Financial Times назвала Дженсена Хуанга человеком года
    Стало известно о намерении Трампа пересмотреть отношение к марихуане в США
    Украинских блогеров депортировали из США
    В русском языке появились 90 новых слов и выражений

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
