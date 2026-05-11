В России бесследно исчезли еще две фуры с агрессивными узбекскими пчелами
Правоохранительные органы разыскивают два большегрузных автомобиля, которые тайно ввезли опасных насекомых из Средней Азии и не прибыли на обязательный санитарный контроль.
После пересечения границы в Челябинской области бесследно пропали два грузовика с крупными партиями нелегальных насекомых из Узбекистана, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Экстренные поиски автомобилей начались в соседней Оренбургской области.
«Водители не доставили пчёл в карантинную зону. Санитарный контроль насекомых – обязательная процедура для безопасности», – отмечает источник. Контрабанда насекомых из Средней Азии объясняется их низкой стоимостью по сравнению с российскими аналогами и готовностью к раннему медосбору из-за теплого климата на родине.
Эксперты предупреждают о серьезной угрозе для отечественного пчеловодства. Южные особи часто переносят смертельные инфекции и паразитов, способных уничтожить местные семьи и нарушить производство меда. Кроме того, узбекские пчелы отличаются повышенной агрессивностью, а их укусы могут вызывать тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля по пути на карантин исчезла первая фура с агрессивными узбекскими пчелами. Из-за погодных аномалий ассоциация «Руспродсоюз» спрогнозировала дефицит меда на российском рынке.