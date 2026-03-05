О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
МИД анонсировал скорое назначение нового посла в КНДР
МИД сообщил о скором назначении нового посла в КНДР
Российские власти намерены в ближайшее время определить нового дипломата для работы в Северной Корее, обсуждение кандидатуры находится на финальной стадии, сообщили в МИД.
Россия планирует в ближайшее время назначить нового посла в КНДР. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил ТАСС, что назначение может состояться уже скоро.
На вопрос о сроках Руденко ответил: «Скоро, надеемся». Подробностей о потенциальной кандидатуре дипломат не назвал, однако подчеркнул, что вопрос находится в работе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 декабря 2025 года на 71-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.
Позже лидер КНДР Ким Чен Ын пришел в российское посольство и почтил память дипломата минутой молчания. Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования и отметил вклад Мацегоры в развитие российско-корейских отношений.