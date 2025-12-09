  • Новость часаСийярто сообщил о переезде оператора «Турецкого потока» в Венгрию
  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    Эксперт объяснил отказ президента Польши ехать в Киев
    Саркози рассказал о «превративших тюрьму в ад» соседях
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    В Ивановской области разбился транспортный самолет Ан-22
    Глава Евросовета попросил США не вмешиваться в дела Европы
    Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI
    Сийярто сообщил о переезде оператора «Турецкого потока» в Венгрию
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    9 декабря 2025, 13:42 • Новости дня

    Путин выразил соболезнования семье посла Мацегоры

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю смерти посла в КНДР Александра Мацегоры, отметив его выдающуюся роль в укреплении связей между Россией и КНДР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России выразил соболезнования после смерти посла РФ в КНДР Александра Мацегоры, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин направил официальную телеграмму семье дипломата, отметив его высокий профессионализм.

    Песков подчеркнул, что вклад Мацегоры в развитие двусторонних отношений России и КНДР был «действительно трудно переоценить». По словам представителя Кремля, президент особо отметил выдающиеся качества дипломата и его значительную роль на дипломатическом поле.

    Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в возрасте 70 лет.

    Министр иностранных дел КНДР направила Сергею Лаврову соболезнования по поводу его кончины, отметив вклад дипломата в развитие отношений между странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил телеграмму поддержки Владимиру Путину и российскому посольству в связи с кончиной дипломата.

    8 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    «Единая Россия» совместно с фондом ветеранов передала оружие бойцам СВО
    «Единая Россия» совместно с фондом ветеранов передала оружие бойцам СВО
    @ t.me/er_molnia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оружие и специальные патроны для борьбы с дронами были переданы военнослужащим спецоперации на Украине партией «Единая Россия» и фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций».

    Передачу осуществили в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области, где с бойцами встретился секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сегодня мы поставили гладкоствольные ружья, специальные патроны, которые помогают сбивать дроны. Отработали заказ ребят», – заявил Якушев. Он также выразил благодарность бойцам за подвиги на фронте и отметил, что к инициативе присоединился екатеринбургский фонд, объединяющий ветеранов и участников спецоперации.

    Якушев отметил, что многие, кто больше не находится на передовой, продолжают поддерживать фронт и в гражданской жизни, чтобы способствовать приближению победы. К инициативе могут присоединиться и другие организации, разделяющие патриотические взгляды. Директор фонда Сергей Павленко подчеркнул, что «каждая отправка техники – это незамедлительный отклик на актуальные запросы бойцов».

    «Единая Россия» с начала спецоперации на Украине оказывает помощь как фронту, так и жителям освобожденных территорий. За это время собраны миллиарды рублей на поддержку военнослужащих – поставляются техника, оборудование и гуманитарные грузы. По данным партии, за весь период спецоперации уже доставлено более 145 тыс. тонн гуманитарной помощи, а на территории новых регионов организована сеть гуманитарных центров и пунктов выдачи.

    Ранее «Единая Россия» передала технику участникам СВО в Запорожье.

    8 декабря 2025, 19:48 • Новости дня
    Экс-глава МИД Украины Кулеба попал на видео со странно танцующей подругой
    Экс-глава МИД Украины Кулеба попал на видео со странно танцующей подругой
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оказался в центре внимания после появления в сети видео с концерта, где он был вместе со своей гражданской супругой Светланой Павелецкой.

    На этих кадрах видно, что подруга Кулебы одета в вечернее платье с глубоким декольте, она интенсивно жестикулирует под музыку, в то время как экс-министр и окружающие сидят спокойно.

    Видео было сделаны на мероприятии с участием певца Дмитрия Монатика (MONATIK) на фоне продолжающегося военного конфликта в стране, сообщает Regnum. Такое поведение вызвало волну критики в украинских соцсетях, где многие осудили, что украинская элита отдыхает на концертах, в то время как большинство граждан ежедневно страдают от последствий войны.

    Ранее стало известно, что Кулеба расстался с женой и начал совместную жизнь с Павелецкой, которая проживает в квартире стоимостью около 282 тыс. долларов.

    В феврале Павелецкая открыла в Киеве магазин интимных товаров. По ее словам, несмотря на критику СМИ, создание секс-шопа во время конфликта – это уже ее четвертый бизнес-проект. Она уверена, что это предприятие создаст новые рабочие места и пополнит бюджет страны налогами.

    Также известно, что Кулеба убедил своего 18-летнего сына не идти служить в Вооруженные силы Украины и продолжить учебу в университете. 8 декабря экс-министр объяснил, что сам не вступил в ряды добровольцев на фронт из-за усталости на предыдущей работе.

    Ранее бывший министр иностранных дел Украины заявлял, что киевский режим ожидает тяжелая реальность и тактическое поражение.

    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    8 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства располагают «козырями в рукаве» для урегулирования ситуации на Украине и стремятся к единому подходу с США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Издание Independent пишет, что Макрон заявил, что у Европы имеются «козыри» в обсуждении пути урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Макрон особо выделил существование «позитивных сигналов» в ходе последних переговоров. Он отметил, что европейские страны продолжают оказывать поддержку Украине и стремятся к мирному разрешению конфликта. Макрон также подчеркнул важность сближения позиций между Европой и США для выработки единой стратегии в отношении будущих шагов по украинскому вопросу.

    Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил о грядущих серьезных потерях для Европы из-за конфликта на Украине.

    Стенограмма переговоров между Владимиром Зеленским и лидерами ЕС стала общедоступной, что вызвало недовольство участников, обвинения в адрес США в предательстве и вопросы о том, кто организовал утечку.

    Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц собрались на встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить переговоры между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.

    8 декабря 2025, 19:53 • Новости дня
    Директор Долиной рассказал о размере гонораров певицы после скандала с квартирой
    Директор Долиной рассказал о размере гонораров певицы после скандала с квартирой
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Размеры гонораров певицы Ларисы Долиной за корпоративы и график ее выступлений не изменялись в последнее время, заявил директор артистки Сергей Пудовкин.

    «Изменений ни в графике, ни в ценовом формате (выступлений на закрытых мероприятиях) ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не было, нет и не будет. Мы не снижали, но и не повышали цены», – сказал Пудовкин News.ru.

    Он опроверг появившиеся в Сети сообщения о повышении или снижении расценок на концерты Долиной. При этом директор отказался назвать точную сумму гонорара, однако подчеркнул, что суммы в 4,5–5 млн рублей певица не получала ни на одном корпоративе. Такие суммы, добавил Пудовкин, публикуют лишь посредники из концертных агентств.

    Пудовкин также рассказал, что певица сталкивается с угрозами после скандала вокруг ее жилья. По его словам, ситуация вышла за рамки разумной критики.  По словам директора, на Долину посыпались проклятия, насмешки, прямые угрозы. Он признал право аудитории на недовольство, но осудил переход на личности и издевательства. Пудовкин также сообщил, что скандал подорвал здоровье артистки, вызвав серьезный стресс

    Ранее Адвокат покупательницы квартиры артистки Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что певица извинились перед ее клиенткой только в эфире Первого канала из-за общественного резонанса.

    Лурье решила не отзывать жалобу, несмотря на заявления Долиной о возврате денег.

    9 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Жители Херсонской области начали мстить ТЦК за убийство отца с ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины стали активнее сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

    Данные о передаче координат российским силовикам подтвердили собеседники агентства ТАСС. По их словам, волна сообщений усилилась после инцидентов с гибелью людей по вине сотрудников территориальных центров комплектования, что вызвало особое возмущение у местного населения.

    «Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», – заявил собеседник агентства.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон об ужесточении мобилизации, что позволило привлечь в армию еще сотни тысяч человек.

    Власти страны предпринимают меры для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста.

    В социальных сетях ежедневно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах, в кафе и других общественных местах.

    Жители неоднократно вступали в конфликты с представителями ТЦК, а задержания часто сопровождаются злоупотреблением силой и нарушениями закона. В ряде случаев подобные инциденты приводили к трагическим последствиям, включая гибель граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан.

    В разных регионах Украины жители выражают протест против мобилизации и сжигают служебные автомобили военкоматов.

    В Львове мужчина ранил насмерть сотрудника военкомата, пытавшегося его остановить.

    8 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал шесть системных задач правительства на 2026 год
    Путин назвал шесть системных задач правительства на 2026 год
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам подробно обозначил ключевые направления работы правительства на 2026 год.

    В своем выступлении Путин напомнил, что, «по традиции, в конце года мы проводим Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы оценить ход большой совместной работы по достижению национальных целей развития». Глава государства подчеркнул, что эта работа включает «все уровни власти, деловые и научные круги, институты развития и общественные организации и, конечно, граждан», и именно благодаря консолидации усилий удается «двигаться вперед, определять будущее страны», сообщает официальный сайт Кремля.

    Путин отметил, что национальные проекты остаются центральными инструментами развития. «Для их полноформатного запуска была сформирована целая нормативная база, определены источники финансирования, организован цифровой мониторинг результатов», который основан на оценках граждан и бизнеса. Он сообщил, что 19 нацпроектов стартовали успешно, а «из 121 показателя семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения», хотя в целом ориентиры текущего года достигнуты.

    Президент обратил внимание на улучшение общественных оценок: «Повысились оценки граждан в таких сферах, как состояние дорог, условия для внутреннего туризма, качество среднего профессионального и высшего образования, предоставление государственных услуг в электронном виде». Кроме того, «42 процента жителей мегаполисов и малых городов отметили улучшение состояния городской среды».

    После анализа промежуточных итогов Путин назвал перечень системных задач правительства на 2026 год.

    Первая задача – переломить демографический спад

    Президент подчеркнул, что именно демография должна стать основой будущей работы. «Наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа», – заявил он. Несмотря на ранее принятые меры, «к сожалению, негативная тенденция сохраняется, рождаемость продолжает снижаться», отметил глава государства.

    Путин перечислил шаги, которые уже предусмотрены для изменения демографической ситуации: запуск нацпроекта «Семья», включение показателя рождаемости в оценку эффективности глав регионов, введение корпоративного демографического стандарта. Он подчеркнул рост готовности граждан заводить детей: «В целом по стране улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей».

    При этом глава государства указал на необходимость расширения мер поддержки. По его словам, с рождением каждого следующего ребенка помощь должна становиться «более весомой, более ощутимой». Также он отметил важность развития «вовлеченного, ответственного отцовства».

    Путин поручил правительству подготовить комплексные решения для перелома тенденции и «актуализировать региональные программы повышения рождаемости».

    Вторая задача – обеспечить рост доходов граждан

    Путин сообщил, что экономика в текущем году прошла ожидаемый этап замедления, но ситуация контролируема. «По итогам года темпы роста ВВП составят около процента, но и инфляция будет около или даже ниже шести процентов». Он подчеркнул, что созданы предпосылки для ускорения развития: «Сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, при этом сохранить низкую безработицу и, конечно, умеренную инфляцию, которая на будущий год, по прогнозу Центрального банка, должна уложиться в диапазон 4-5%».

    Он напомнил, что правительство подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года. Документ ориентирован на создание «современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях». Президент поручил начать его реализацию незамедлительно, чтобы к концу 2025 года были сформированы условия для достижения темпов роста «не ниже мировых».

    Третья задача – изменить структуру внешней торговли

    Путин заявил, что структура экспорта и импорта требует технологического обновления. «Структура внешней торговли России должна стать более технологичной», – отметил он. За последние годы удалось «расшить узкие места в логистике, страховании, платежной инфраструктуре для экспортеров и импортеров».

    Президент подчеркнул необходимость смещения акцентов: экспорт – в сторону сложной продукции, импорт – в сторону товаров, которые пока не имеют российских аналогов или требуют низкоквалифицированного труда. Важной частью задачи остается расширение использования национальных валют в расчетах.

    Четвертая задача – обеление экономики

    Путин заявил, что развитию конкурентной среды мешают нелегальный оборот товаров и теневая занятость. «В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали», – подчеркнул он. Речь идет об устранении «незаконного оборота продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве».

    Президент отметил, что меры должны быть деликатными. «Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда бывало раньше, таких массовых набегов, это точно совершенно не нужно. Но порядок надо навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках. Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации, усилить контроль за обращением наличных денег», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что честный бизнес должен получить «прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка», а государство – рост поступлений в бюджеты всех уровней.

    Пятая задача – повышение производительности труда

    Президент отметил, что производительность труда является одним из ключевых факторов экономического роста. «Чем она выше, тем устойчивее наши компании, предприятия, тем крепче их рыночное положение и конкурентные позиции», – сказал он. В 2021-2024 годах средний рост производительности составлял 0,7 процента, а в ряде отраслей наблюдалась отрицательная динамика.

    Путин поручил запустить отраслевые центры компетенции, вовлекать больше компаний и распространить проекты повышения эффективности на «все без исключения государственные и муниципальные организации социальной сферы». Особенно он выделил отрасли с большими резервами: торговлю, строительство, сельское хозяйство, туризм и транспорт.

    Шестая задача – ускорить внедрение отечественных технологий

    Шестая ключевая задача, которую правительство должно решить в следующем году, касается широкого и ускоренного внедрения отечественных инноваций, включая технологии искусственного интеллекта, автономные системы и цифровые платформы.
    «В текущем году у нас заложены основы новой технологической политики, приняты серьезные решения в сфере нормативного регулирования, например, в области беспилотной авиации. Запущены национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. В следующем году к ним добавится еще один – в сфере биоэкономики», – заявил глава государства.

    «Понимаю, что проекты технологического лидерства сложные, нестандартные, они требуют решения массы вопросов по ресурсному, научному обеспечению, налаживанию промышленной кооперации. Тем не менее от сборки и упаковки, так сказать, проектов нужно быстрее переходить к фронтальной работе. Темп их реализации должен серьезно возрасти», – добавил президент.

    По его словам, правительству важно донастроить систему управления технологической политикой, а особое внимание уделить созданию стимулов как для разработчиков новых решений, так и для их потребителей.

    «Результатом нацпроектов технологического лидерства должно стать не простое импортозамещение, мы много раз об этом говорили с коллегами, а создание отечественных оригинальных решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе. Именно к этому надо стремиться. Отмечу, что проекты технологического лидерства существуют не сами по себе, а имеют системное значение для всех сфер жизни. Их результаты необходимы для успешной реализации наших инициатив и программ развития по всем направлениям именно на передовой технологической базе», – подчеркнул Владимир Путин.

    8 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Мерц и Макрон назвали «решающими» ближайшие дни для Украины

    Мерц и Макрон заявили Зеленскому о решающих днях для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон объявили Владимиру Зеленскому о наступлении решающих дней для завершения конфликта на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Лондоне заявили, что ближайшие дни могут стать «решающими» для завершения конфликта на Украине, передает «Газета.Ru». Согласно сообщениям украинских СМИ, лидеры подчеркнули, что у Европы «много карт в руках».

    В этот же день, как писала британская The Independent, Зеленский также намерен встретиться с премьер-министром Британии Киром Стармером. Ключевыми темами переговоров становятся поиск путей урегулирования конфликта на Украине, гарантии безопасности со стороны Вашингтона и обсуждение возможных мирных инициатив.

    Отмечается, что Франция и Британия находятся в достаточно стесненных финансовых условиях, что сказывается на объемах поддержки Украины. По мнению источников издания, эти ограничения могут оказать существенное влияние на перспективы дальнейшей помощи и переговоров.

    Дональд Трамп заявил о своем разочаровании из-за того, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном.

    Глава правительства Германии Фридрих Мерц опасается, что Германии придется взять на себя основные финансовые расходы на поддержку Киева в 2026 году.

    Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц планируют провести встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне для обсуждения переговоров между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.

    9 декабря 2025, 08:04 • Новости дня
    Семилетняя школьница из Воронежа стала самой красивой девочкой России

    Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа стала самой красивой девочкой России

    Семилетняя школьница из Воронежа стала самой красивой девочкой России
    @ missisvoronezh

    Tекст: Мария Иванова

    Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа одержала победу в национальном конкурсе красоты и талантов, обойдя 72 участника из регионов России.

    Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа стала самой красивой девочкой России по итогам финала VII национального конкурса красоты и талантов «Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025», передает ТАСС.

    Финал конкурса прошёл в Москве, где за главный титул соревновались 73 ребенка со всей страны.

    Директор конкурса Ирина Кирсанова отметила, что каждый участник уже является победителем: «Каждый ребенок, вышедший на сцену нашего конкурса, – уже победитель. Каждый из них проделал огромный путь, преодолел волнение и достойно показал себя и свой родной город, поэтому все без исключения уезжают сегодня домой с титулами, коронами, лентами и ценными подарками». Она также добавила, что победительницы начинают подготовку к международному этапу.

    Кроме Стеллы Крикуновой, в тройку лучших вошли 11-летняя Дарису Чойдонова из Бурятии и 12-летняя Алена Чжао с Алтая. Уже 8 января эти три финалистки будут представлять Россию в Грузии на престижном конкурсе «World star rising 2026».

    Конкурс «Маленькие мисс и мистер Россия мира» проходит в стране с 2019 года и объединяет победителей региональных и муниципальных этапов, которым от трех до 17 лет. В этом году участники боролись не только в шести возрастных категориях, но и в отдельной номинации для детей с ограниченными возможностями. Главные призы – участие в международном конкурсе и поездка в Турцию.

    Напомним, в конце ноября многодетная мать из Казани завоевала титул «Миссис Вселенная Классик 2025».

    9 декабря 2025, 11:44 • Новости дня
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    СВР раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Новая схема Киева по воровству денег связана с поставками артиллерийских боеприпасов ВСУ в рамках «чешской инициативы», сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

    Польская компания PHU LECHMAR станет ключевым посредником в хищениях денежных средств западных налогоплательщиков при поставках артиллерийских снарядов для ВСУ, сообщается на сайте СВР России.

    Новая схема реализуется в рамках так называемой «чешской снарядной инициативы» и подразумевает закупку снарядов в странах Восточной Европы и Глобального Юга по 1 тыс. долларов за единицу с последующей переупаковкой и передачей Украине уже под видом польской продукции по цене 5 тыс. долларов за штуку.

    Оплату завышенных поставок обеспечивают Британия, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие страны Запада. Согласно данным СВР, коррупционные «откаты» ответственным должностным лицам указанных государств уже заложены в бюджет схемы.

    PHU LECHMAR ранее уже привлекала внимание СМИ подозрениями в операциях по обналичиванию западной помощи для украинских силовых ведомств. Этой фирмой интересовались лица, связанные с бывшим руководителем офиса президента Украины Ермаком, а также представителями коррупционной группы Миндича – Зеленского.

    В спецслужбе отмечают, что несмотря на широкую огласку коррупционных скандалов, представители украинского руководства продолжают использовать скомпрометированных посредников и усиливают схемы обогащения на военных поставках.

    В сообщении СВР также подчеркивается, что проект «мирного плана» Дональда Трампа вызывает негатив у окружения Зеленского, поскольку угроза устойчивого урегулирования может разрушить их коррупционные схемы, основанные на войне.

    Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров подвергался критике из-за проблем с закупкой вооружений.

    Первый зампред движения ANO Карел Гавличек не исключил завершения чешской инициативы по поиску и поставке артиллерийских снарядов для Украины.

    Украина получила до 3,5 млн артиллерийских снарядов по чешской инициативе в 2024 и 2025 годах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупция вокруг западного финансирования стала причиной серьезного политического кризиса в Киеве.

    9 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Герасимов поставил задачу группировке «Центр» ликвидировать ВСУ в Димитрове
    Герасимов поставил задачу группировке «Центр» ликвидировать ВСУ в Димитрове
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейска частями 2-й армии, главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова, сообщило Минобороны.

    Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба, проверил выполнение боевых задач соединениями и частями общевойсковой армии группировки «Центр» на днепропетровском направлении зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе инспекции на передовом пункте управления Герасимов отметил, что после освобождения Красноармейска основной задачей для группировки войск «Центр» стала ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Командующий заслушал доклады руководства 2-й и 51-й армий и командиров соединений о прогрессе выполнения задач.

    По итогам работы Герасимов вручил государственные награды лучшим военнослужащим за освобождение Красноармейска и поблагодарил их за проявленные доблесть и мужество при выполнении боевых задач.

    Напомним, российские войска освободили города Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту Владимиру Путину об освобождении южной части Димитрова.

    9 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам 2025 года
    Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам 2025 года
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках ежегодного исследования «Винный гид России» наивысшие оценки получили игристые вина и петнаты из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма.

    В рамках проекта «Винный гид России» были названы лучшие игристые вина и петнаты страны, передает РИА «Новости». В топ вошли образцы из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма, отмеченные за высокое качество и вкусовые характеристики.

    Среди белых брютов, изготовленных классическим методом, первенство получили вина «Brut d'Or Блан де Блан« и »Brut d'Or Блан де Нуар» от «Абрау-Дюрсо», а также «Блан де Блан» от «Фанагория».

    Методом Шарма лидировали «Квинтэссенция Рислинг Зект Касание» от «Мысхако», «Пар ла Мер. Пино Блан» от «Шато Тамань» и «Артэ Просека» от «Аристов».

    Лучшие розовые брюты среди классических вин – «Пино Нуар» от «Новый Свет» и «Империал Кюве» от «Абрау-Дюрсо». Вина резервуарного метода – «Пар ла Мер. Пино Нуар» от «Шато Тамань» и «Рутсток Кобер» от «Мысхако».

    Белые полусладкие вина в топе: «Мускат» от «Винодельня №78», «Граф Воронцов» от «Дербент Вино» и «Брюле. Кюве» от «Фанагория».

    Лучшим розовым полусладким назван напиток «Новый свет» от одноименного производителя. Среди резервуарных вин – «Москато» от «ЗБ вайн» и «Инкерман» от «Инкерманского завода марочных вин».

    Эксперты оценили белые полусухие вина: «Мускат» от «Эссе», розовое «Фриззанте» от «ЗБ вайн» и белое «Кюве» от «Цимлянское».

    Лучшие сладкие игристые – оба «Тет де Шеваль» от «Поместье Голубицкое» и красное «Цимлянское» от «Цимлянские вина».

    В категории петнатов выделены «Кокур Белый» от «Два брата», «Пет-Нат» от «Ведерниковъ» и «Петнат» от «Такое вино».

    Ежегодный проект проводится Роскачеством при поддержке профильных министерств и ассоциаций, а медиагруппа «Россия сегодня» обеспечивает информационное сопровождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росалкогольтабакконтроль зафиксировал сокращение производства водки в январе–ноябре 2025 года до 69,5 млн декалитров.

    Выпуск вин в России увеличился за тот же период. Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. Цены на шампанское перед Новым годом остаются стабильными.

    8 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Глава МИД Польши созвал экстренное совещание совета стран Балтийского моря
    Глава МИД Польши созвал экстренное совещание совета стран Балтийского моря
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава польского МИД Радослав Сикорский созвал экстренное онлайн-совещание Совета государств Балтийского моря.

    Министры иностранных дел провели встречу в дистанционном формате, обсуждая ситуацию в Европе и вопросы безопасности на фоне конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Сегодня я созвал экстренное заседание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря», – заявил Сикорский в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Участниками Совета государств Балтийского моря, помимо Польши, являются Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Германия, а также представители Европейской комиссии. О каких-либо конкретных решениях по итогам заседания пока не сообщается.

    Ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус обвинил Россию в «превращении Балтики в зону конфронтации».

    Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе.

    Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил о превращении Балтики в зону нестабильности.

    9 декабря 2025, 10:41 • Новости дня
    Глава Евросовета попросил США не вмешиваться в дела Европы

    Глава Евросовета Кошта попросил Трампа не вмешиваться в дела Европы

    Глава Евросовета попросил США не вмешиваться в дела Европы
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела, указав на угрозу суверенитету Европы, пишет Guardian.

    Антониу Кошта предупредил администрацию Дональда Трампа о недопустимости вмешательства США в дела Европы, передает The Guardian.

    Он отметил, что новая американская национальная стратегия безопасности, опубликованная на прошлой неделе, представляет собой «угрозу вмешательства в европейскую политику» и попытку ослабить Евросоюз. В документе указывается, что США будут поддерживать сопротивление в странах ЕС для «коррекции нынешней траектории».

    Кошта отдельно подчеркнул: «Союзники не угрожают вмешательством во внутренние политические выборы союзников. США не могут заменить собой Европу в ее видении свободы выражения мнений. Европа должна быть суверенной». Эксперты заявили, что политика администрации Трампа фиксирует отказ от прежних принципов трансатлантических отношений и открыто поддерживает националистические силы в Европе.

    Аналитики отмечают, что впервые США официально объявили поддержку крайне правых и националистических сил на выборах в странах Европы – в частности, апрельских парламентских выборах в Венгрии. По оценкам специалистов, это решение вызвало одобрение Кремля и новые трения между Брюсселем и Вашингтоном, особенно после штрафа в 120 млн долларов, наложенного Евросоюзом на соцсеть X Илона Маска.

    Немецкий эксперт Николя фон Ондарца заявил, что документ «доказывает радикальное изменение американской стратегии в отношении Европы», а директор Института международных дел Италии Натали Точчи объясняет: «Курс администрации Трампа делит и ослабляет Европу, пользуясь поддержкой националистических движений». Тем временем руководство Германии заявило, что не считает нужным разрывать отношения с США по этому поводу, но требуется прагматичный пересмотр европейской стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил нежелание стран Евросоюза конфисковывать российские активы. США решили вылечить Европу от страха перед Россией. Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу российских активов Еврокомиссии.

    9 декабря 2025, 12:15 • Новости дня
    Сидякин: «Единая Россия» закрепит наличие креста на гербе России

    Tекст: Вера Басилая

    Во время обсуждения в Госдуме 9 декабря «Единая Россия» намерена закрепить законодательно обязательное присутствие крестов на гербе России, сообщил руководитель Центрального исполкома партии, депутат Госдумы Александр Сидякин.

    Госдума 9 декабря рассмотрит в первом чтении проект закона, который внесла партия «Единая Россия», сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    Документ предполагает уточнение описания государственного герба России, чтобы зафиксировать обязательное присутствие крестов на коронах и державе.

    Руководитель Центрального исполкома партии, депутат Госдумы Александр Сидякин на торжественной церемонии отметил, что запрос на национальную идентичность вырос, и громкие обсуждения вызывают случаи, когда с герба исчезают кресты.

    «Никакого оправдания «крестопаду» быть не может. Мы закрепим в официальном описании наличие крестов над коронами и державой», – заявил Сидякин.

    Он подчеркнул, что это восстановление исторической справедливости, символическое уважение традиционной роли России и четкое внешнеполитическое послание. Депутат также отметил, что законопроект стал итогом масштабного общественного запроса на укрепление национальной идентичности.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрение палаты внесен законопроект о закреплении крестов над коронами и державой на гербе России.

    Законопроект предлагает законодательно утвердить этот символ на государственном гербе.

    8 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Суд вернул Туапсинский морской порт государству

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государству по решению арбитражного суда Краснодарского края вернули три гектара земли и стратегическую инфраструктуру Туапсинского морского коммерческого порта, сделка 1996 года признана незаконной из-за фиктивного долга.

    Суд признал незаконным вывод из государственной собственности активов Туапсинского морского коммерческого порта в 1996 году, передает РИА «Новости».

    В судебном решении указывается, что поводом для передачи имущественного комплекса стало невозвращение фиктивного долга по кабальному кредитному договору с Южно-Черноморским коммерческим банком, заключенному бывшим руководителем рыбколхоза «Родина» в декабре 1994 года.

    Договор предусматривал кредит в размере 2,5 млрд рублей под 190% годовых, при этом в случае просрочки ставка повышалась до 380% годовых, а в залог передавались стратегические активы.

    Судом установлено, что мировое соглашение 1996 года, по которому кредитору вместе с задолженностью отошел весь имущественный комплекс порта, включая гидротехнические сооружения, привело к незаконной передаче объектов, не подлежавших отчуждению.

    Впоследствии контроль над портом перешел к компании «Вониксель Лимитед», зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которую связывают с иностранным инвестором Шахларом Новрузовым. В результате рассмотрения дела суд постановил возвратить портовое имущество, поскольку предприятие имело стратегическое значение для безопасности страны.

    Напомним, в ноябре Арбитражный суд Кубани признал недействительными сделки с долями и активами ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкским терминалом и ООО «Дар фрут».

    Инстанция взыскала в доход России Туапсинский морской коммерческий порт и Темрюкский терминал.

