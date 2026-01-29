Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Сотрудники интерната Прокопьевска пытались спасти пациентов от холода
Работники прокопьевского психоневрологического интерната, где умерли девять человек, сами утепляли окна и приносили обогреватели в палаты, рассказал один из сотрудников учреждения.
В интернате наблюдались серьезные проблемы с отоплением, чтобы согреть людей, служащие заклеивали щели и приносили из дома личные приборы обогрева, сказал собеседник РИА «Новости».
«В палатах холодно. Окна заклеивали, мы и обогреватели ставили туда, и вот эти тепловые пушки у нас стояли. В палатах все равно холодно», – добавил он.
По словам источника, тепловая пушка нагревает только коридоры.
Персонал неоднократно жаловался руководству на условия содержания, однако ситуация не менялась. Кроме того, в учреждении зафиксирован острый дефицит кадров, особенно не хватает медицинских сестер и младшего персонала.
В городе Прокопьевск в Кузбассе за январь скончались девять постояльцев местного пансионата. Проверку инициировал Росздравнадзор. По версии СК, к трагедии привели условия в учреждении, а также халатность.