Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Украинский диверсант получил 15 лет за теракты в Запорожской области
Житель Михайловского района Запорожской области Марк Пержинский был признан виновным в совершении диверсий и хранении большого арсенала оружия и боеприпасов.
Пержинский был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ, передает ТАСС.
Суд признал его виновным в диверсии, участии в диверсионном сообществе и незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По решению суда он получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как сообщили в УФСБ, Пержинский в 2023 году прошел обучение диверсионной деятельности, обращению с оружием, взрывными устройствами и отравляющими веществами в подконтрольном Украине городе Запорожье.
После этого он вернулся в Россию, где под видом местного жителя перевозил и хранил у себя дома огнестрельное оружие, патроны, взрывчатое вещество, гранаты и другие средства поражения.
Пержинский привлек к своей деятельности отца, вместе они участвовали в подготовке и осуществлении диверсий на территории Запорожской области.
В пресс-службе УФСБ уточнили: «Указанные лица в составе организованной группы участвовали в подготовке и совершении диверсий на территории Запорожской области».
При задержании у Пержинского были обнаружены и изъяты два автомата АК-74, более 5 тысяч патронов различных калибров, 3 кг взрывчатого вещества, 21 граната Ф-1 и РГД-5, 11 реактивных противотанковых гранат РПГ-22, а также взрыватели, электродетонаторы и иные боеприпасы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители вычислили двух агентов украинских спецслужб в Крыму, которые занимались диверсиями и терактами.
Две группы диверсантов ВСУ в российской форме уничтожены на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
Диверсионная группа украинских военных была обнаружена и уничтожена на подходе к позициям российских подразделений на Красноармейском направлении в ДНР.