Украинский диверсант получил 15 лет за теракты в Запорожской области

Tекст: Денис Тельманов

Пержинский был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ, передает ТАСС.

Суд признал его виновным в диверсии, участии в диверсионном сообществе и незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По решению суда он получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщили в УФСБ, Пержинский в 2023 году прошел обучение диверсионной деятельности, обращению с оружием, взрывными устройствами и отравляющими веществами в подконтрольном Украине городе Запорожье.

После этого он вернулся в Россию, где под видом местного жителя перевозил и хранил у себя дома огнестрельное оружие, патроны, взрывчатое вещество, гранаты и другие средства поражения.

Пержинский привлек к своей деятельности отца, вместе они участвовали в подготовке и осуществлении диверсий на территории Запорожской области.

В пресс-службе УФСБ уточнили: «Указанные лица в составе организованной группы участвовали в подготовке и совершении диверсий на территории Запорожской области».

При задержании у Пержинского были обнаружены и изъяты два автомата АК-74, более 5 тысяч патронов различных калибров, 3 кг взрывчатого вещества, 21 граната Ф-1 и РГД-5, 11 реактивных противотанковых гранат РПГ-22, а также взрыватели, электродетонаторы и иные боеприпасы.

