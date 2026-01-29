Потушен крупный пожар на производстве пластика в Подмосковье

Пожар на производстве пластика в Подмосковье полностью ликвидировали

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пожар на производстве пластика в подмосковной деревне Духанино ликвидирован. Тушение огня заняло около суток, пострадавших нет, отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС

Производственное здание в деревне Духанино, где находилось производство пластика, загорелось в среду днем. Пожар распространился на всю территорию объекта, площадь возгорания составила почти 4 тыс. кв. м.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пожарные зафиксировали задымление внутри цеха. К тушению привлекли 47 человек и 16 единиц техники.

В тот же день в Подмосковье в Горках Ленинских произошел пожар в конюшне. Площадь возгорания составила 4520 кв. метров. Животных внутри не обнаружили.



