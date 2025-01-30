Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.3 комментария
Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне
Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk столкнулись в воздухе у аэропорта имени Рейгана
В Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.
Как передает ТАСС, в Вашингтоне произошло столкновение в воздухе пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолета Sikorsky H-60 Blackhawk. Инцидент случился около 21:00 по местному времени. На момент столкновения самолет выполнял рейс из Уичито, штат Канзас, и направлялся в аэропорт имени Рейгана.
На борту самолета находились 64 человека, включая 60 пассажиров и четырех членов экипажа. По информации телеканала NBC, как минимум четверо из них были доставлены в больницы. Американские спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в районе реки Потомак.
ТАСС также сообщает, что вертолет принадлежал Сухопутным войскам США. В момент столкновения на его борту находилось трое военнослужащих. Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование инцидента.
Президент США Дональд Трамп был проинформирован о происшествии. Посольство России в США выясняет, не могли ли находиться граждане РФ среди пострадавших или участников инцидента.
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