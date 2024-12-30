Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.17 комментариев
Южная Корея проверит все Boeing 737-800 после крушения
Южная Корея проведет проверку всех Boeing 737-800 после катастрофы в Муане
Южная Корея объявила о полной проверке всех Boeing 737-800 на территории страны после серьезного крушения в аэропорту Муан, в результате которого погибло 179 пассажиров.
Власти Южной Кореи решили провести проверку всех самолетов Boeing 737-800 в стране после трагического крушения, произошедшего накануне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап. Как стало известно, 29 декабря рейс 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в Муан, не сумел безопасно приземлиться и врезался в ограждение аэропорта Муана. Катастрофа привела к гибели 179 человек, в то время как выжить удалось лишь двум пассажирам.
Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи объявило о намерении провести специальную проверку самолетов модели Boeing 737-800, находящихся в эксплуатации у местных авиакомпаний. Цель проверки заключается в детальном анализе системы технического обслуживания данных самолетов. Это решение было принято на фоне серьезных технических проблем, выявленных у упавшего самолета.
По данным Авиационной информационной системы технологий (ATIS), в Южной Корее используется 101 самолет модели Boeing 737-800. Эти самолеты активно эксплуатируются различными местными авиакомпаниями, такими как Jeju Air, T'way Air, Jin Air, Eastar Jet, Air Incheon и Korean Air. В частности, Jeju Air, чей самолет потерпел крушение, эксплуатирует 39 таких самолетов. Утром 30 декабря еще один самолет Jeju Air столкнулся с проблемами шасси, однако
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Джо Байден заявил о готовности оказать всю необходимую помощь Южной Корее в связи с авиакатастрофой самолета Jeju Air в аэропорту Муан, которая унесла жизни 179 человек; тела всех погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air найдены, выжили только два члена экипажа из 181 человека на борту; самолет Boeing B737-800 авиакомпании Jeju Air, вылетевший из Кимпхо в Чеджу, вернулся обратно в аэропорт из-за возникших проблем с шасси, которые обнаружил экипаж вскоре после взлета.