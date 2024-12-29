Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.16 комментариев
Байден пообещал помощь Сеулу после авиакатастрофы
США окажут помощь Южной Корее после катастрофы самолета Jeju Air
Американский президент Джо Байден заявил о готовности оказать всю необходимую помощь Южной Корее в связи с авиакатастрофой самолета Jeju Air в аэропорту Муан, которая унесла жизни 179 человек.
Администрация США окажет всю необходимую помощь Республике Корея после крушения самолета авиакомпании Jeju Air в южнокорейском аэропорту Муан, пишет ТАСС. Президент США Джо Байден в письменном заявлении выразил готовность поддержать южнокорейский народ в это трудное время. «Как близкие союзники, американский народ разделяет глубокие узы дружбы с южнокорейским народом, и наши мысли и молитвы – с теми, кто столкнулся с этой трагедией. Соединенные Штаты готовы оказать любую необходимую помощь», – отметил глава государства.
Ранее американские власти сообщили, что представители Федерального авиационного управления, Национального совета по безопасности на транспорте США и компании Boeing примут участие в расследовании причин катастрофы. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность шасси, вызванная столкновением с птицами, что привело к возгоранию двигателя самолета в воздухе.
Очевидцы также сообщают, что экипаж, предприняв попытку посадки, вынужден был пойти на дополнительный круг. Однако самолет не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, вызвав взрыв и возгорание. Погибло 179 человек из 181 находившегося на борту, двое пассажиров выжили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, родственник одного из пассажиров авиакомпании Jeju Air обнародовал его последние сообщения перед авиакатастрофой в Муане. Тела всех 179 погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, найдены, из 181 человека на борту выжили только два члена экипажа, получившие тяжелые ранения. Вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил недельный траур после авиакатастрофы в Муане, где погибли 177 человек.