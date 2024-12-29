Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.15 комментариев
Стало известно о последнем сообщении погибшего пассажира Jeju Air
News1: Пассажир самолета Jeju Air отправил сообщение близкому перед катастрофой
Родственник одного из пассажиров авиакомпании Jeju Air, погибших в авиакатастрофе в Муане, обнародовал его последние сообщения.
Родственник одного из пассажиров раскрыл последние сообщения от своего близкого, который сообщил о попадании птицы в крыло самолета и невозможности приземлиться, сообщает News1. Столкновение самолета с оградой произошло всего через несколько минут после этого сообщения.
Пассажир написал: «Птица попала в крыло, не можем сесть», что вызвало у его родственника вопрос о времени происшествия. Ответ был тревожным: «Только что. Видимо, настало время сказать последние слова?».
Больше сообщений от него не поступало, передает ТАСС.
По предварительным данным, причиной катастрофы стала неисправность шасси, связанная с столкновением с птицами. Самолет попытался сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Очевидцы сообщают о возгорании в двигателе еще в воздухе. Экипаж предпринял попытку посадки на фюзеляж, но самолет не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, что вызвало взрыв и возгорание. Двое выживших – члены экипажа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тела всех 179 погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air найдены, из 181 человека на борту выжили только два члена экипажа, получившие тяжелые ранения.
Вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил недельный траур после авиакатастрофы в Муане.
Эксперты считают, что авиакатастрофа в Муане могла произойти из-за сбоя работы реверса при торможении самолета на полосе или ошибок пилотов при посадке без шасси.