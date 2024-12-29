Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.13 комментариев
Крушение Boeing произошло в южнокорейском Муане
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, на борту которого находился 181 человек, совершил вынужденную посадку и взорвался в аэропорту Муан южнокорейской провинции Чолла-Намдо. В результате погибли 179 человек, двое были спасены (фото: Ahn Young-joon/AP/ТАСС)
Самолет сел на «брюхо» – без выпущенных шасси, проскользил по земле, а затем врезался в ограждение за пределами взлетно-посадочной полосы и взорвался (фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press)
Все пассажиры были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда. В аэропорту Муан был создан временный морг для помещения тел погибших. Жизням двоих выживших членов экипажа ничего не угрожает (фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press)
Минтранс полагает, что причиной аварии мог стать отказ шасси, возможно, из-за столкновения с птицей. Диспетчерская вышка аэропорта предупредила экипаж о столкновении с птицами за 10 минут до катастрофы. Специалисты начали расследование. Из обломков удалось извлечь параметрический и речевой самописцы, на определение причины ЧП могут уйти месяцы (фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press)
Минтранс также отверг версию о том, что относительно короткая ВПП в аэропорту могла стать причиной аварии. «Длина ВПП сейчас составляет около 2,5 км, а Boeing 737-800 может приземляться на ВПП длиной от 1,5 до 1,6 км», – сообщило министерство (фото: HAN MYUNG-GU/EPA/ТАСС)
И. о. президента страны Чхве Сан Мок объявил округ Муан особой зоной бедствия. По всей стране объявлен семидневный национальный траур. Jeju Air пообещала приложить все усилия для оказания выжившим семьям финансовой и иной поддержки, упомянув страховой кейс на 1 млрд долларов (фото: HAN MYUNG-GU/EPA/ТАСС)