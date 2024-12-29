Крушение Boeing произошло в южнокорейском Муане

И. о. президента страны Чхве Сан Мок объявил округ Муан особой зоной бедствия. По всей стране объявлен семидневный национальный траур. Jeju Air пообещала приложить все усилия для оказания выжившим семьям финансовой и иной поддержки, упомянув страховой кейс на 1 млрд долларов (фото: HAN MYUNG-GU/EPA/ТАСС)

Минтранс также отверг версию о том, что относительно короткая ВПП в аэропорту могла стать причиной аварии. «Длина ВПП сейчас составляет около 2,5 км, а Boeing 737-800 может приземляться на ВПП длиной от 1,5 до 1,6 км», – сообщило министерство (фото: HAN MYUNG-GU/EPA/ТАСС)

Минтранс полагает, что причиной аварии мог стать отказ шасси, возможно, из-за столкновения с птицей. Диспетчерская вышка аэропорта предупредила экипаж о столкновении с птицами за 10 минут до катастрофы. Специалисты начали расследование. Из обломков удалось извлечь параметрический и речевой самописцы, на определение причины ЧП могут уйти месяцы (фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press)

Все пассажиры были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда. В аэропорту Муан был создан временный морг для помещения тел погибших. Жизням двоих выживших членов экипажа ничего не угрожает (фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press)

Самолет сел на «брюхо» – без выпущенных шасси, проскользил по земле, а затем врезался в ограждение за пределами взлетно-посадочной полосы и взорвался (фото: NEWSIS/XinHua/Global Look Press)

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, на борту которого находился 181 человек, совершил вынужденную посадку и взорвался в аэропорту Муан южнокорейской провинции Чолла-Намдо. В результате погибли 179 человек, двое были спасены (фото: Ahn Young-joon/AP/ТАСС)

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