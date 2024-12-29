  • Новость часаАлиев: Самолет в Актау получил повреждения из-за обстрела с земли
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    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

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    29 декабря 2024, 13:39 • Новости дня

    Эксперт назвал вероятные причины авиакатастрофы в Муане

    Авиаэксперт Гусаров: Сбой реверса мог заставить Boeing в Муане ускоряться, а не тормозить

    Эксперт назвал вероятные причины авиакатастрофы в Муане
    @ HAN MYUNG-GU/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К авиакатастрофе в Муане могли привести сбой работы реверса при торможении самолета на полосе или ошибки пилотов при посадке без шасси, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. В воскресенье утром в южнокорейском аэропорту Муан потерпел крушение самолет Boeing 737-800, на его борту находился 181 человек.

    «Самолет садился на фюзеляж с невыпущенными шасси – значит, скорость должна была снижаться даже быстрее, чем если бы лайнер катился на колесах. Отсюда можно сделать несколько гипотетических выводов. Первый: пилот по какой-то причине сел не в торец полосы, не в самое ее начало, а уже за серединой. В итоге машина пропахала грунтовую полосу торможения, сделанную для того, чтобы там увязали шасси, самолеты останавливались и врезалась в земляной вал», – пояснил Роман Гусаров, редактор портала «Авиа.ру».

    «Возможно, пилот в экстренной ситуации не рассчитал расстояние до уровня земли, привыкнув садиться с выпущенными шасси. В итоге самолет пролетел лишние сотни метров над полосой, когда уже мог приземляться на «брюхо». Но тут, безусловно, нельзя обвинять пилота в нерешительности. Нужно отметить и то, что на видео катастрофы достаточно отчетливо слышно работу двигателей. Возможно, пилоты пытались тормозить реверсом, когда струя воздуха из двигателя пускается против движения. Но система могла не сработать, и вместо обратной тяги увеличилась прямая», – продолжил эксперт.

    «Добавлю еще, что самолет, судя по всему, приземлился на высокой скорости, которую пилот должен был погасить еще в полете выпуском закрылков», – добавил спикер.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что обычно столкновение с птицами происходит на таких высотах, когда шасси уже выпущены, поэтому отказ работы шасси мог быть вызван другими факторами.

    «Вообще, все ситуации отрабатываются в ходе специальной подготовки пилотов к конкретным моделям самолетов на полноразмерных тренажерах с имитацией полета. Основная часть подготовки – это как раз действия пилотов в случае различных отказов. Там задаются ситуации даже с отказами нескольких систем в сложнейших условиях: во время грозового фронта, в тумане, при обледенении полосы или фюзеляжа. И если в ходе какой-то катастрофы произошел не сценарный случай, то регуляторный орган доводит до всех авиакомпаний необходимость смоделировать и его», – резюмировал аналитик.

    По последним данным, 177 человек погибли и двое пропали без вести при крушении пассажирского самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту юго-западного уезда Муан южнокорейской провинции Чолла-Намдо в воскресенье утром. Самолет приземлился на корпус – без выпущенных шасси, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), врезался в заграждение и загорелся, сообщает информационное агентство Yonhap.

    На борту самолета, следовавшего из Бангкока, находился 181 человек. Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда. В аэропорту Муан создан временный морг для размещения тел погибших. Сейчас известно только о двух выживших – это члены экипажа. Они госпитализированы, их травмы не опасны для жизни. И. о. президента страны Чхве Сан Мок объявил округ Муан особой зоной бедствия.

    Власти страны полагают, что причиной аварии мог стать отказ шасси, возможно, из-за столкновения с птицей. Диспетчерская вышка аэропорта предупредила экипаж об опасности столкновения с птицами за шесть минут до катастрофы, сообщило министерство транспорта. Уже через минуту пилот самолета подал сигнал бедствия и попытался приземлиться. В аэропорту добавили, что для отпугивания птиц используются акустические средства и другие меры.

    Минтранс также отверг версию о том, что относительно короткая ВПП в аэропорту могла стать причиной аварии. Длина ВПП составляет 2,8 км, но с учетом строительных работ ее фактическая длина – около 2,5 км. «Boeing 737-800 может приземляться на взлетно-посадочных полосах длиной от 1,5 до 1,6 км. Сложно связать аварию с длиной ВПП, поскольку другие самолеты приземлялись без проблем», – сказал представитель министерства.

    28 декабря 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»

    Путин принес Алиеву извинения в связи крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в воздушном пространстве России

    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе Кремля в субботу.

    Разговор состоялся по инициативе российской стороны, глава Российского государства обсудил с коллегой крушение самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане, сообщается на сайте Кремля.

    «Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в публикации.

    В разговоре упоминалось, что следовавший по расписанию самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые дроны, и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.

    СК России возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», двое сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с Генпрокуратурой России и СКР, отмечается в публикации.

    Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

    Напомним, в авиакомпании Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии») (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев указывал, что крушение произошло из-за внешнего воздействия.

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    26 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау

    Минтранс Казахстана: У разбившегося под Актау самолета отказали системы управления

    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту, сообщил глава Минтранса республики Марат Карабаев.

    По словам Карабаева, экипаж самолета Embraer 190, выполнявшего рейс 8243, не смог удерживать судно в воздухе из-за отказа ряда систем управления, передает ТАСС. Первый сигнал о проблемах поступил в 10.43 диспетчерам в «Актобе» от диспетчера ростовской зоны, сообщил министр.

    Самолет, следовавший из Грозного, был вынужден уйти на запасной аэродром. До входа в воздушное пространство Казахстана у судна отказали системы управления, в том числе руль высоты, пояснил министр. Это не позволило экипажу устойчиво выдерживать курс и высоту.

    Карабаев также отметил, что экипаж получил данные о погоде в Махачкале и Баку, после чего принял решение лететь на Актау. Однако отказ системы произошел раньше, чем самолет достиг воздушного пространства Республики Казахстан.

    Напомним, накануне пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, погибли 38 человек. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в авиакатастрофе.

    Транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев ранее сообщил, что правоохранительные органы Казахстана нашли два бортовых самописца на месте падения самолета.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    27 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    @ МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие», заявили в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежало воздушное судно.

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), которой принадлежал потерпевший катастрофу вблизи казахстанского города Актау самолет, озвучила предварительную причину трагедии, передает ТАСС. В заявлении пресс-службы компании говорится, что причиной аварии стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    На основании этих выводов AZAL приняла решение временно приостановить рейсы в ряд российских городов из Баку. Это решение согласовано с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, отметили в компании. Приостановка полетов связана с выявленными потенциальными рисками, которые могут угрожать безопасности дальнейших полетов, заявили в AZAL.

    Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в семь российских городов с 28 декабря: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Позже в этот список были внесены Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов.

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    28 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    @ Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines совершил аварийную посадку под Актау из-за внешнего физико-технического воздействия в небе над Россией, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    По информации пресс-службы азербайджанского лидера, Алиев сообщил Путину, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента самолет полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане. Алиев подчеркнул, что только благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Алиев ранее сообщил, что для расследования авиакатастрофы создана международная группа. Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    27 декабря 2024, 20:50 • Новости дня
    В Белом доме заявили о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Кирби заявил о «признаках атаки ПВО» на упавший у Актау самолет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сделал заявление о якобы возможной атаке на рейс Баку – Грозный российской системой ПВО.

    По его словам, существуют «первичные признаки», которые якобы могут указывать на такую возможность, передает РИА «Новости». При этом Кирби отказался вдаваться в детали о выявленных «признаках».

    Он подчеркнул, что США предложили свою помощь в расследовании инцидента и выразили уважение к усилиям Казахстана и Азербайджана в разборе произошедшего.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев также заявил, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

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    28 декабря 2024, 13:56 • Новости дня
    «Туркменские авиалинии» приостановили рейсы в Москву на месяц

    «Туркменские авиалинии» с конца декабря приостановят рейсы в Москву на месяц

    «Туркменские авиалинии» приостановили рейсы в Москву на месяц
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания «Туркменские авиалинии» приостановит полеты из Ашхабада в Москву с 30 декабря по 31 января, предлагая возврат средств за билеты.

    В официальном сообщении авиакомпании говорится, что все регулярные рейсы по этому маршруту отменены до 31 января, передает РИА «Новости».

    Пассажиры, которые уже приобрели билеты на этот период, смогут вернуть их стоимость в полном объеме.

    Кроме «Туркменских авиалиний» о приостановке рейсов сообщила казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR. По данным пресс-службы компании, рейсы из Астаны в Екатеринбург временно не будут выполняться с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Причиной этих мер также является обеспечение безопасности пассажиров.

    Ранее авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» приостановила полеты в семь российских городов, включая Сочи и Уфу, из-за катастрофы самолета Embraer 190 в Казахстане.

    Израильская авиакомпания «Эль-Аль» также приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю после крушения самолета Azerbaijan Airlines, направлявшегося в Грозный.

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    28 декабря 2024, 11:31 • Новости дня
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе у Актау
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе у Актау
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нельзя допускать распространения ложной информации о крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

    Важно также не допускать провокационных высказываний на эту тему, подчеркнул глава государства, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    Токаев заявил о важности проведения детального изучения текущего состояния и мер обеспечения безопасности полетов в Казахстане.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Глава азербайджанского минтранса Рашад Набиев также указал, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

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    29 декабря 2024, 04:28 • Новости дня
    Авиакатастрофа произошла в аэропорту в Южной Корее

    Жертвами авиакатастрофы в южнокорейском аэропорту Муан стали 28 человек

    Авиакатастрофа произошла в аэропорту в Южной Корее
    @ Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, погибли 28 человек, сообщает «Ренхап».

    Самолет рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air прибыл из Бангкока. После столкновения с ограждением начался пожар. В качестве возможной причины авиакатастрофы называют столкновение с птицами, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

    На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, передает ТАСС.

    Ожидается, что количество жертв и пострадавших сильно увеличится.


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    28 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании, сообщил Кремль.

    По информации с сайта Кремля, телефонный разговор Путина и Токаева состоялся по инициативе российской стороны.

    Лидеры обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» возле Актау. На борту находились в том числе граждане России и Казахстана.

    Путин и Токаев отметили, что расследование причин катастрофы будет объективным и прозрачным. Казахстанская правительственная комиссия привлечет к расшифровке бортовых самописцев экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

    Главы государств договорились оставаться в постоянном контакте для обсуждения хода расследования авиакатастрофы, а также продолжения двустороннего сотрудничества по актуальным вопросам.

    До этого Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых принес извинения за крушение самолета «Азербайджанских авиалиний». Алиев сообщил Путину, что самолет подвергся внешнему воздействию над Россией. Он также сообщил о создании группы для расследования катастрофы.

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    29 декабря 2024, 05:59 • Новости дня
    Жертвами авиакатастрофы в аэропорту в Южной Корее стали 47 человек

    В результате авиакатастрофы в южнокорейском аэропорту Муан погибли 47 человек

    Жертвами авиакатастрофы в аэропорту в Южной Корее стали 47 человек
    @ NEWSIS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами авиакатастрофы в южнокорейском аэропорту Муан, где самолет врезался в ограждение, стали 47 человек, сообщает «Ренхап».

    Пассажирами были 173 гражданина Республики Корея и двое подданных Таиланда. Как сообщает «Ренхап», пилоты после отказа шасси предприняли попытку посадить самолет на фюзеляж, но им не удалось сбросить скорость, передает ТАСС.

    Напомним, в качестве возможной причины авиакатастрофы называют столкновение с птицами. Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, начался пожар.

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    27 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Минтранс Азербайджана заявил о внешнем воздействии на разбившийся у Актау самолет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия, заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

    Первоначальные сообщения в прессе связывали инцидент со столкновением с птицами, однако министр заявил, что предварительные выводы специалистов указывают на иной характер происшествия, передает ТАСС.

    «С самого начала в прессе писали, что в самолет врезались птицы. Однако предварительные выводы специалистов, основанные на анализе обломков самолета, найденных на земле, и показаниях выживших, позволяют прийти к выводу о том, что имело место внешнее воздействие», – сказал он, не уточнив тип воздействия.

    Также он заявил, что Азербайджан привлек международных консультантов к расследованию. «Мы уже находимся в контакте с ними. На месте катастрофы также находятся специалисты компании Embraer, они привлечены к расследованию», - отметил министр.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

    В авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) ранее заявили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

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    29 декабря 2024, 07:38 • Новости дня
    Стало известно о вероятной гибели почти всех людей на борту Boeing в Муане

    «Ренхап» сообщил о вероятной гибели почти всех людей на борту разбившегося в аэропорту Муан самолета

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятно, погибли почти все люди, которые находились на борту самолета, разбившегося в южнокорейском аэропорту Муан, сообщило «Ренхап» со ссылкой на местные власти.

    Указывается, что спасти удалось двух членов экипажа, женщину и мужчину. Подтверждена смерть 85 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

    Очевидцы рассказали, что еще до посадки в аэропорту Муан в Южной Корее на правом крыле самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air было видно возгорание, передает ТАСС.

    Напомним, вероятной причиной авиакатастрофы назвали столкновение с птицами. На борту было шесть членов экипажа и 175 пассажиров – 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.


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    26 декабря 2024, 20:05 • Новости дня
    Экипаж самолета Azerbaijan Airlines сделал два захода на посадку

    Экипаж самолета Azerbaijan Airlines дважды пытался приземлиться в Актау

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж самолета Azerbaijan Airlines совершил две попытки посадки в аэропорту Актау, прежде чем связь с ним была потеряна, при этом были замечены хаотичные изменения траектории движения, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

    Он сообщил, что экипаж самолета Azerbaijan Airlines предпринимал две попытки захода на посадку. Как передает РИА «Новости», после входа в воздушное пространство Казахстана была установлена связь с диспетчером Актау, который оперативно оказал все необходимые действия для посадки воздушного судна.

    Диспетчерам удалось включить огни взлетно-посадочной полосы для облегчения визуального контакта экипажа с полосой. Однако при попытках захода на посадку наблюдались хаотичные изменения траектории движения самолета. После этого связь с экипажем была потеряна.

    По словам Карабаева, экипаж столкнулся с трудностями при выполнении посадки, что привело к трагическим последствиям.

    Ранее сообщалось, что экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.

    Накануне пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, в результате чего погибли 38 человек.

    Спецборт Ил-76 МЧС России доставил выживших в авиакатастрофе россиян из Актау в Москву на лечение.

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    27 декабря 2024, 14:40 • Новости дня
    Росавиация заявила о сложной обстановке в Грозном во время авиакатастрофы в Казахстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета у Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов, что вынудило объявить план «Ковер» в аэропорту чеченской столицы, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

    Ядров заявил, что обстановка в районе Грозного в момент авиакатастрофы у казахстанского города Актау была крайне сложной, передает ТАСС.

    В этот период украинские беспилотники совершали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в столице Чечни и во Владикавказе, сообщил глава Росавиации. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», который предусматривает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства, пояснил он.

    Командир разбившегося самолета предпринял две попытки посадить его в Грозном, однако обе оказались безуспешными. Глава Росавиации сообщил, что командиру предлагались альтернативные аэропорты для посадки, но он выбрал курс на Актау в Казахстане.

    Россия незамедлительно проинформировала Казахстан и Азербайджан о своей готовности содействовать в расследовании трагедии, сообщил Ядров. Он подчеркнул, что необходимо тщательно выяснить все обстоятельства происшествия.

    В среду пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.

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    28 декабря 2024, 17:54 • Новости дня
    Вице-премьер Казахстана: Самолет AZAL получил повреждения за пределами республики

    Вице-премьер Казахстана Бозумбаев: Самолет AZAL получил повреждения за пределами республики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение близ Актау, получил повреждения за пределами казахстанского воздушного пространства, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

    Бозумбаев в интервью Tengrinews заявил, что предварительные данные экспертов указывают на то, что пассажирский самолет Azerbaijan Airlines получил повреждения за пределами воздушного пространства республики, передает ТАСС. По его словам, следственной оперативной группой назначены различные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, гистологические и молекулярно-генетические.

    Правоохранительные органы Казахстана также планируют провести баллистическую и взрывотехническую экспертизы для установления причин происшествия. Вице-премьер отметил, что экспертиза должна дать четкие ответы на вопросы о наличии и причине взрыва. Бозумбаев подчеркнул, что по итогам экспертиз общественность будет информирована обо всех обстоятельствах, при этом будут соблюдаться международные правила и нормы.

    Напомним, в среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что разбившийся самолет подвергся внешнему воздействию над Россией. Также Алиев сообщил о создании группы для расследования катастрофы в Актау.

    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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