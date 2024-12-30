Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.17 комментариев
Еще один самолет Jeju Air вернулся из-за проблем с шасси
Самолет Jeju Air вернулся в Кимпхо из-за проблем с шасси после вылета в Чеджу
Самолет Boeing B737-800 авиакомпании Jeju Air, вылетевший из Кимпхо в Чеджу, вернулся обратно в аэропорт из-за возникших проблем с шасси, которые обнаружил экипаж вскоре после взлета.
Еще один самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air столкнулся с проблемами с шасси, сообщает Ренхап со ссылкой на источники. Инцидент произошел с рейсом Boeing B737-800, который направлялся из Кимпхо в Чеджу. Самолет вылетел из аэропорта в 6.37 по местному времени, но вскоре после взлета у экипажа возникли проблемы с шасси, и пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета.
Экипаж оперативно проинформировал пассажиров о возникшей проблеме, и самолет благополучно вернулся в аэропорт Кимпхо. Примечательно, что это уже второй похожий случай за последние дни с самолетами Jeju Air. Накануне другой самолет той же модели потерпел крушение при посадке, пролетев мимо взлетно-посадочной полосы и врезавшись в ограждение.
В результате катастрофы, произошедшей в воскресенье, началось возгорание, и погибли 179 человек из 181 находившихся на борту. Среди жертв были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. Авиакомпания Jeju Air сообщила, что самолет, попавший в катастрофу, прежде не имел аварий и его возраст составлял 15 лет. Возможными причинами трагедии называются неблагоприятные погодные условия и столкновение с птицами.
Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших. В Jeju Air продолжают выяснять все обстоятельства инцидентов, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Джо Байден заявил о готовности оказать всю необходимую помощь Южной Корее в связи с авиакатастрофой в аэропорту Муан, которая унесла жизни 179 человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с крушением Boeing 737-800 в Муане. Вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил недельный траур после авиакатастрофы в Муане.