Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.17 комментариев
Генсек ООН выразил соболезнования после крушения самолета в Южной Корее
Генсек ООН Антониу Гутерреш соболезнует семьям жертв катастрофы в Муане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с крушением Boeing 737-800 в Муане, Южная Корея, унесшим жизни 179 человек.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой в Муане, Южная Корея, передает РИА «Новости». Это трагическое событие унесло жизни 179 человек, что вызвало глубокое сожаление у мирового сообщества. Гутерреш в своем заявлении выразил поддержку семьям погибших и солидарность с народом и правительством Южной Кореи.
Как стало известно, утром в воскресенье Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс 7C 2216 из Бангкока в Муан, не смог безопасно приземлиться в аэропорту. Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, что привело к возгоранию. На его борту находилось 181 человек, включая экипаж, среди которых не было россиян.
Представители Jeju Air сообщили, что самолету было 15 лет и ранее он не попадал в аварийные ситуации. В качестве возможных причин крушения рассматриваются плохие погодные условия и столкновение с птицами. Очевидцы заявили о видимых вспышках на крыле перед катастрофой.
Посольство России в Южной Корее также выразило свои соболезнования семьям жертв трагедии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате авиакатастрофы в Муане погибли 177 человек, и вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил недельный траур. Американский президент Джо Байден заявил о готовности оказать необходимую помощь Южной Корее после катастрофы с самолетом Jeju Air. Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 из Бангкока в Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся, на борту находился 181 человек, включая 173 гражданина Южной Кореи и двух тайцев, россиян среди них не было, двое членов экипажа были спасены и находятся в больнице.