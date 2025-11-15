Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.6 комментариев
В результате падения спортивного самолета в Сербии погиб один из пилотов
При посадке на аэродроме «Биково» вблизи сербской Суботицы разбился спортивный самолет, погиб один из двух членов экипажа, другой госпитализирован, сообщает Радио и телевидение Сербии.
Разбившийся самолет выполнял посадку на спортивном аэродроме «Биково» примерно в 17.00 по местному времени (19.00 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.
На борту находились два человека из разных городов Сербии. В результате крушения погиб 30-летний второй пилот, житель поселка Байши. Другой пилот, 24-х лет из Баймока, доставлен с тяжелыми травмами в городскую больницу Суботицы.
Экстренные службы прибыли на место происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Праге частный самолет упал в лесопарке. В июле в районе города Нове-Замки в южной части Словакии произошла авиакатастрофа, в которой погиб 81-летний пилот спортивного самолета.