В результате падения спортивного самолета в Сербии погиб один из пилотов

Tекст: Антон Антонов

Разбившийся самолет выполнял посадку на спортивном аэродроме «Биково» примерно в 17.00 по местному времени (19.00 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

На борту находились два человека из разных городов Сербии. В результате крушения погиб 30-летний второй пилот, житель поселка Байши. Другой пилот, 24-х лет из Баймока, доставлен с тяжелыми травмами в городскую больницу Суботицы.

Экстренные службы прибыли на место происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Праге частный самолет упал в лесопарке. В июле в районе города Нове-Замки в южной части Словакии произошла авиакатастрофа, в которой погиб 81-летний пилот спортивного самолета.




