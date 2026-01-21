Канада приготовилась к партизанской войне в случае вторжения США

Tекст: Алексей Дегтярёв

Канадские военные построили гипотетический сценарий вторжения армии США на территорию страны, пишет Globe and Mail со ссылкой на неназванных двух высокопоставленных чиновников.

Армейские стратеги прорабатывали тактику сопротивления, включая методы, аналогичные тем, что использовали моджахеды против советских и впоследствии американских войск в Афганистане.

При этом собеседники подчеркнули, что вероятность подобного вторжения крайне мала, а инициативы по моделированию носят концептуальный характер. Впервые за столетие Канада оценила риски такого сценария, несмотря на союзнические отношения с США в рамках НАТО и совместную систему противовоздушной обороны.

В случае агрессии со стороны США регулярной армии Канады не хватит для отражения атаки, потому необходимо сделать ставку на действия малых мобильных групп и резервистов, способных вести партизанскую войну, устраивать засады, использовать дроны, средства диверсий и импровизированные взрывные устройства, как это делали афганские боевики.

По словам одного из чиновников, цель такой тактики – нанести значительные потери оккупационным силам США.

Генерал Дженни Кариньян, начальник штаба обороны, уже объявила о планах создать резерв из более чем 400 тыс. добровольцев, которые могут быть привлечены к сопротивлению или диверсиям, если США станут оккупационной силой.

Высокопоставленный источник министерства обороны сообщил, что на подготовку к возможной атаке с суши и моря отводится максимум три месяца. Первые признаки вторжения могут появиться после официального отказа США от совместной воздушной безопасности с Канадой.

В случае эскалации Канада рассчитывает на поддержку Франции, Британии и других союзников. Эксперты считают, что несмотря на численное и техническое превосходство США, захват и удержание всей территории Канады будет крайне затруднителен. Отмечается, что американские генералы осознают – в случае вторжения канадцы будут сопротивляться всеми возможными средствами.

Ранее сообщалось, что Оттава решила открыть консульство в Гренландии на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа аннексировать остров.

При этом канадская сторона заявила, что главной угрозой в Арктике является Россия.