Израиль подписал крупный контракт с Boeing на управляемые бомбы

Израиль заказал у Boeing 5 тыс. управляемых бомб на 289 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Соглашение на поставку высокоточных авиабомб Израиль заключил с американской корпорацией Boeing на сумму 289 млн долларов, сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

По данным источников, контракт предусматривает поставку 5 тыс. боеприпасов.

Отмечается, что новое соглашение не связано напрямую с текущей военной операцией США и Израиля против Ирана. Поставки по этому контракту должны быть выполнены в ближайшие три года.

Речь идет об управляемых высокоточных бомбах, которые могут запускаться на расстоянии более 64 км от цели. Ранее, в 2025 году, Пентагон заключил с Boeing контракт на производство и поставку истребителей F-15 для ВВС Израиля на сумму 8,6 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана в Тегеране и Тебризе.

В 2025 году в Израиль морем прибыла одобренная США партия тяжелых авиабомб MK-84, разгруженная в порту Ашдода и отправленная на базы ВВС.