Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.0 комментариев
Израиль подписал крупный контракт с Boeing на управляемые бомбы
Израиль заказал у Boeing 5 тыс. управляемых бомб на 289 млн долларов
Израильское правительство согласовало закупку у Boeing партии высокоточных авиабомб стоимостью 289 млн долларов с поставкой в течение ближайших трех лет.
Соглашение на поставку высокоточных авиабомб Израиль заключил с американской корпорацией Boeing на сумму 289 млн долларов, сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.
По данным источников, контракт предусматривает поставку 5 тыс. боеприпасов.
Отмечается, что новое соглашение не связано напрямую с текущей военной операцией США и Израиля против Ирана. Поставки по этому контракту должны быть выполнены в ближайшие три года.
Речь идет об управляемых высокоточных бомбах, которые могут запускаться на расстоянии более 64 км от цели. Ранее, в 2025 году, Пентагон заключил с Boeing контракт на производство и поставку истребителей F-15 для ВВС Израиля на сумму 8,6 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана в Тегеране и Тебризе.
В 2025 году в Израиль морем прибыла одобренная США партия тяжелых авиабомб MK-84, разгруженная в порту Ашдода и отправленная на базы ВВС.