ВСУ выразили недовольство подарком Зеленского королю Британии

Tекст: Дарья Григоренко

Разумков отметил, что после появления новости он получил множество сообщений и звонков от военных, которые были шокированы этим поступком. По его словам, военные задаются вопросом: «А что, так можно было?» Он подчеркнул, что в армии существуют строгие правила обращения с подобной информацией, и любое нарушение может квалифицироваться как государственная измена, передает ТАСС.

Депутат отметил, что в ВСУ не понимают, почему для одних действуют жесткие ограничения, а у других есть возможность передавать секретные данные в виде подарков.

Ранее «Украинские новости» сообщили, что Зеленский вручил монарху iPad, дающий доступ к данным о ситуации на фронте в реальном времени. Оборудование такого уровня имеется только у Зеленского, премьер-министра Юлии Свириденко и высшего военного командования.

Накануне сообщалось, что во время прибытия Владимира Зеленского в Лондон представители правительства Британии не присутствовали у трапа его самолета, его встречали лишь посол Украины и собственный пилот самолета.