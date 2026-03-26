ВС России поразили цех производства дистанционно управляемых катеров ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цеху производства дистанционно управляемых катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того удары наносились по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 439 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 127 904 беспилотника, 652 ЗРК, 28 493 танка и других бронемашин, 1 693 боевые машины РСЗО, 34 090 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 847 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
