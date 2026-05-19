НАБУ пришло с обысками к бывшим и действующим судьям Верховного суда Украины

Tекст: Вера Басилая

Украинские антикоррупционные ведомства организовали следственные действия в рамках дела о взяточничестве, затронувшие места работы и проживания представителей высшей судебной инстанции, передает ТАСС. Мероприятия связаны с расследованием дела о коррупционных правонарушениях.

«НАБУ и САП проводят следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном суде. Их осуществляют по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного суда», – говорится в сообщении ведомства.

Следственные действия также затронули бывшего главу инстанции, дело которого сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде. Хотя официальные лица не раскрывают его имя, украинская пресса предполагает, что речь идет о Всеволоде Князеве.

В 2023 году он был задержан по подозрению в получении взяток от бизнесмена Константина Жеваго, после чего коллеги выразили ему недоверие и досрочно лишили полномочий председателя.

На прошлой неделе следователи НАБУ завершили обыски по месту жительства экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Осенью прошлого года детективы ведомства разоблачили схему вымогательства взятки сотрудниками украинской генпрокуратуры.

Президент России Владимир Путин ранее назвал арест председателя украинского Верховного суда признаком уничтожения судебной системы страны.