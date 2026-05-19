Житель Баварии попал в реанимацию из-за заражения редким борновирусом

Пожилой житель Баварии попал в реанимацию после заражения редким борновирусом

Tекст: Мария Иванова

Пожилой житель юго-востока Германии оказался в реанимации из-за заражения редким борновирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Местные власти подтвердили информацию о госпитализации. «В Баварии снова зарегистрирована инфекция борновируса. В земельном районе Реген заболел 79-летний мужчина, он находится в отделении интенсивной терапии», – говорится в сообщении.

Опасный патоген передается человеку от землеройки вида белобрюхая белозубка. Заболевание встречается редко, однако способно привести к летальному исходу, при этом вакцин и лечения от него не существует.

Как пояснил окружной врач Юрген Дахль, инфекция не передается между людьми, поэтому повышенной угрозы для населения нет.

Ежегодно на территории Германии регистрируют в среднем менее десяти случаев заболевания борновирусом. Большинство инфицированных традиционно выявляют именно в Баварии.

