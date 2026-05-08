Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.2 комментария
Британцы заразились хантавирусом на борту круизного судна MV Hondius
Два британца заразились хантавирусом на борту круизного судна MV Hondius
Среди туристов круизного лайнера MV Hondius выявлены новые случаи заражения опасной инфекцией, от которой уже скончались три человека.
Британское агентство по здравоохранению подтвердило случаи инфицирования хантавирусом среди пассажиров лайнера MV Hondius, передает РИА «Новости». Судно должно прибыть на Тенерифе в воскресенье.
«У двух граждан Великобритании подтверждено заражение хантавирусом, еще один случай подозревается на территории острова Тристан-да-Кунья», – говорится в официальном заявлении ведомства. Власти Британии ведут тщательное наблюдение за соотечественниками на борту, у которых пока не наблюдается симптомов заболевания.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о семи подтвержденных случаях заражения на этом лайнере. Трое заболевших скончались, один пациент проходит лечение в реанимации в ЮАР, а еще двоим необходима срочная медицинская эвакуация.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные службы Испании эвакуировали трех заболевших пассажиров с круизного лайнера MV Hondius.
Специалисты из ЮАР определили ставший причиной смертей штамм хантавируса «Андес».
Всемирная организация здравоохранения исключила риск начала новой пандемии.