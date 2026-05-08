Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.2 комментария
«Пул Первого»: Лукашенко посетит парад в Москве и встретится с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, сообщили СМИ.
Как пишет близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого», по приглашению президента России Владимира Путина Лукашенко вместе с другими зарубежными гостями посетит праздничные мероприятия, главным из которых станет парад на Красной площади.
В рамках визита в Москву запланирована встреча Лукашенко и Путина. Президенты обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня, а также ситуацию в регионе.
После возвращения в Минск Лукашенко намерен принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин проведет переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, Лукашенко, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин занимается подготовкой к встрече зарубежных гостей, которые намерены посетить 9 мая российскую столицу.