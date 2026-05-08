  Минобороны заявило о 1365 нарушениях Украиной режима прекращения огня
    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России
    Кремль: Переговоры с Украиной возможны только после вывода ВСУ из Донбасса
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров»
    В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости
    На подлете к Москве за ночь уничтожено 26 беспилотников
    Focus: Запад не одобрит атаку Украины на Москву 9 Мая
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Возле Ормузского пролива впервые атакован китайский танкер
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США ко Дню Победы
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    8 мая 2026, 10:32 • Новости дня

    Лукашенко собрался посетить парад в Москве и встретиться с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, сообщили СМИ.

    Как пишет близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого», по приглашению президента России Владимира Путина Лукашенко вместе с другими зарубежными гостями посетит праздничные мероприятия, главным из которых станет парад на Красной площади.

    В рамках визита в Москву запланирована встреча Лукашенко и Путина. Президенты обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня, а также ситуацию в регионе.

    После возвращения в Минск Лукашенко намерен принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин проведет переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, Лукашенко, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин занимается подготовкой к встрече зарубежных гостей, которые намерены посетить 9 мая российскую столицу.

    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    7 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала действия Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

    «Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», – сказала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что запрет действует на трех крупнейших советских воинских мемориалах немецкой столицы. Речь идет о памятных комплексах, расположенных в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    7 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву

    Фицо полетит в Россию через Чехию, ФРГ, Швецию и Финляндию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и сопровождающая его делегация полетят в Москву на празднование Дня Победы через четыре страны, пишет Marker.

    Маршрут будет проходить через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщает Marker со ссылкой на МИД Словакии, передает РИА «Новости».

    Власти перечисленных стран не возражали против пролета воздушного судна с делегацией Фицо в Россию 9 мая.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения.

    В прошлом году Фицо также посещал Россию для участия в праздновании 80-летия Победы.

    7 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Кремль принял дополнительные меры безопасности Путина

    Кремль усилил охрану Путина из-за угроз срыва парада на 9 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента Владимира Путина принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что усиление мер безопасности связано именно с заявлениями со стороны украинских властей, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что «безусловно» принимаются дополнительные шаги для защиты президента на фоне угроз с Украины, намеревающейся вмешаться в проведение парада. Он подчеркнул, что для безопасности Путина «принимаются все необходимые меры», не раскрывая их конкретный характер в интересах государственной безопасности.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.

    МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    8 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США к Дню Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношение американской администрации к празднованию Дня Победы изменилось кардинальным образом, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    Он подчеркнул: «У представителей администрации отношение к празднику изменилось, изменилось кардинальным образом. Я это отметил», передает РИА «Новости».

    Дарчиев объяснил, что за последние два года в Вашингтоне проходили акции «Бессмертный полк» – как в центре города, так и на территории российского посольства. По мнению дипломата, такие мероприятия помогают восстановлению нормальности в отношениях между Россией и США.

    В этом году прием по случаю Дня Победы в российском посольстве посетили представители Белого дома и Госдепа США.

    По его мнению, праздник способствует восстановлению нормальности в отношениях двух стран.

    В прошлую субботу в центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге официального приглашения на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в российской столице.

    7 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    Нежелание европейских политиков участвовать в московских торжествах связано с историческим прошлым их государств, чьи военные подразделения были разгромлены Советской армией.

    Призывы европейских лидеров игнорировать мероприятия в Москве по случаю 9 Мая обусловлены тем, что для них эта дата символизирует проигрыш, передает ТАСС. Такую точку зрения высказал председатель сербского «Движения социалистов» Александр Вулин. Политический деятель считает подобную позицию Брюсселя вполне закономерной.

    «Для нас это День Победы, для них – день поражения. С уходом Британии из Европейского союза ЕС стал клубом стран, каждая из которых, буквально каждая, имела как минимум одно подразделение под Сталинградом. Они были побеждены 9 мая, и логично, что они не хотят, чтобы этот день отмечался, и не хотят, чтобы Сербия, как страна-кандидат на членство в ЕС, была на стороне победителей», – сказал Вулин.

    Бывший вице-премьер добавил, что место Белграда находится среди победителей, отмечающих разгром нацизма. Предстоящие памятные мероприятия в российской столице должны послужить напоминанием о реальной роли европейских государств в событиях Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия выразила надежду на отказ президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Евросоюза проявлением европейского нацизма.

    7 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что не сможет посетить парад Победы в Москве из-за стартовавшей в республике избирательной кампании.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время апрельского визита в Российскую Федерацию он уведомил президента России Владимира Путина о невозможности участия в мероприятиях 9 мая, передает ТАСС.

    По словам главы армянского правительства, его отсутствие связано с началом избирательной кампании в республике перед парламентскими выборами, которые пройдут в июне.

    Политолог Илья Ухов заявил, что  молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

    8 мая 2026, 00:07 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.

    Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.

    В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.

    Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.

    В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    7 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    МОК снял ограничения для спортсменов из Белоруссии, но сохранил санкции для россиян
    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов по итогам заседания исполкома. При этом комитет рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов в индивидуальных и командных соревнованиях.

    В пресс-службе сообщили, что решение по ограничениям для представителей России остается прежним, несмотря на «конструктивный обмен мнениями по поводу отстранения», передает ТАСС.

    МОК рекомендовал снять ограничения со спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет этой страны, по мнению организации, соответствует установленным критериям и требованиям Олимпийской хартии. Однако это решение не распространяется на россиян, для которых санкции сохраняются до завершения работы комиссии по правовым вопросам МОК.

    Кроме того, комитет выразил обеспокоенность расследованием, которое проводит Всемирное антидопинговое агентство в отношении руководства Российского антидопингового агентства.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    7 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Минобороны объявило о введении перемирия с полуночи 8 мая и до 10 мая.

    Решение принято по указу президента России Владимира Путина в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В этот период все российские группировки в зоне спецоперации на Украине полностью прекратят боевые действия. Также прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности с моря и воздуха, а также дронами по позициям ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом Украины.

    Минобороны призывает украинскую сторону присоединиться к перемирию. При нарушении режима украинскими военными или попытках атак на российские регионы, Вооруженные силы России обещают немедленно ответить.

    В случае попыток киевских властей сорвать празднование 9 Мая в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны вновь предупреждает жителей Киева и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременной эвакуации из города.

    Ранее МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы.

    7 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева
    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии отказали организаторам мероприятий ко Дню Победы в проведении собраний на центральной площади Кишинева.

    Такое решение принято после встречи общественников с представителями правительства республики, сообщил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, передает ТАСС.

    «Официально 9 мая 2026 года в центре города Кишинева будет отмечаться только один праздник – день Европы. Для этих целей центральная городская площадь будет оккупирована сценой, кортами и палатками правительства и дипломатических миссий ЕС. Государственная канцелярия вместе со Службой государственной охраны и другими силовыми структурами не дали возможности собраться участникам Марша Победы и шествия Бессмертного полка», – заявил Петрович.

    В результате организаторы решили перенести мероприятия, посвященные Дню Победы, на пересечение улицы Бэнулеску-Бодони и проспекта Штефана Великого. По словам Петровича, акция пройдет без партийной символики и политических лозунгов, а главными флагами шествия станут копии Знамени Победы и Знамени освобождения Кишинева.

    Ранее власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах.

    7 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Ушаков подтвердил выступление Путина на параде в День Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с традиционной речью перед началом парада Победы, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    При этом в текущем году мероприятие пройдет без демонстрации военной техники, передает ТАСС.

    «Как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем-то, все, как обычно, кроме демонстрации военной техники», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонны военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение мерами безопасности на фоне террористической угрозы. Из-за намерений Киева сорвать праздничное мероприятие Кремль усилил охрану главы государства.

    8 мая 2026, 04:20 • Новости дня
    Украинцам напомнили о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Жителям Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областей Украины сбросили листовки с напоминанием о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны и инструкциями для связи с российским военными, сообщили российские силовики.

    «Листовки сброшены с БПЛА «Гербера» в преддверии Дня Победы, чтобы помочь жителям подконтрольных Киеву территорий. Материалы с инструкциями и ссылкой на защищенный канал связи сброшены на улицы городов в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Донбасса», – сообщил ТАСС представитель силовых структур России.

    На открытках, сброшенных с дронов, размещена надпись «Наши деды были братьями в окопах». Кроме напоминания о прошлом, листовки содержат подробные инструкции для связи с российскими военнослужащими через защищенные каналы связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сумы и Одессу забросали с БПЛА пророссийскими листовками с критикой Зеленского. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Восток» распространили агитационные листовки над Гуляйполем в Запорожской области с призывом к сдаче бойцов ВСУ.

    В Барселоне в туристических местах вывесили плакаты с призывом не давать денег Украине, а на листовках изобразили карикатуру Владимира Зеленского.

    7 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Минобороны подтвердило массированный удар по Киеву при попытках срыва Дня Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные готовы атаковать правительственные кварталы украинской столицы в случае попыток противника помешать проведению праздничных мероприятий 9 мая.

    Вооруженные силы России жестко ответят на возможные провокации во время торжеств в столице, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили: «Также напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева».

    Представители министерства настоятельно порекомендовали мирным жителям и сотрудникам иностранных дипломатических миссий заранее уехать из города. Это необходимо сделать для обеспечения собственной безопасности в случае реализации ответных мер со стороны российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет беспилотников над Москвой в День Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил усиление мер безопасности в столице из-за террористической угрозы. Представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни отказался эвакуировать европейских дипломатов из украинской столицы.

    7 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Послы 12 стран возложили венки к памятникам советским воинам в Будапеште

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Будапеште прошла церемония возложения венков к памятникам советским воинам в честь 81-й годовщины Победы, в которой участвовали представители 12 стран, сообщают информагентства.

    Послы и представители 12 стран, а также венгерские общественные организации и российские компании приняли участие в церемонии возложения венков к памятникам советским воинам в Будапеште по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА «Новости» с места события.

    Торжественные мероприятия прошли у мемориальной стелы на площади Свободы и на крупнейшем в Венгрии воинском мемориале на кладбище Керепеши, где покоятся 7 тыс. советских солдат.

    В церемонии участвовали послы и представители военных ведомств России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Китая, Сербии, Бразилии и Палестины. К ним присоединились представители российских предприятий, работающих в Венгрии, в том числе сотрудники Росатома, а также члены венгерских общественных организаций, учащиеся школы при российском посольстве, российские соотечественники и местные жители.

    По данным агентства, в ходе освобождения Венгрии в годы Второй мировой войны погибли более 140 тыс. советских воинов, из которых 80 тысяч – при освобождении Будапешта. Звание Героя Советского Союза за мужество и героизм при освобождении страны получили 289 советских военных, в том числе 164 – за участие в Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью «За взятие Будапешта» были награждены более 362 тыс. человек.

    Накануне в венгерском поселке Цеце после реставрации открыли мемориал с именами 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне.

    Ранее в Будапеште прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также на площади Свободы в Будапеште состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    США объяснили удары по Ирану ответом на обстрел эсминцев
    Стармер оказался под угрозой отставки
    Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России
    Рига выразила протест России из-за украинского дрона над Латвией
    Немецкая молодежь отказалась готовиться к войне против России
    Украина сообщила о масштабном лесном пожаре возле Чернобыля
    Внучку экс-мэра Самары Тархова отдали под суд за убийство деда

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Германию толкают в топку конфликта с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представила апрельский «Рейтинг недружественных правительств». Германия показала самый высокий индекс враждебности, Британия и Франция – почти на том же уровне. Ключевой вывод: эскалация против России, нараставшая в предыдущие месяцы, перешла в структурированную фазу – и обернулась гонкой за лидерство внутри антироссийского блока. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

