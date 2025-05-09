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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 Мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    8 комментариев
    9 мая 2025, 16:12 • Новости дня

    Путин оценил походку Фицо после приема в Кремле

    Путин оценил походку Фицо после приема в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после кремлевского приема обратил внимание на спортивную манеру ходьбы премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    Путин во время прощания после приема в Кремле в рамках празднования 80-летия Победы обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо со словами: «У вас прямо такая спортивная походка», передает ТАСС.

    Фицо, улыбнувшись, ответил утвердительно и поинтересовался, будет ли у них еще встреча в этот день. Путин подтвердил, что они еще увидятся позже.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы настоящим актом героизма.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве и назвал его молодцом за визит в российскую столицу.

    8 мая 2025, 21:00 • Новости дня
    Путин поднял тост за Победу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе обеда, организованного в Кремле от имени главы государства для иностранных делегаций, пригласил гостей поднять тост за Победу, мир и благополучие.

    Глава государства обратился к собравшимся с речью, отметив: «Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей». Мероприятие в Кремле прошло в рамках торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и собрало представителей иностранных делегаций, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    В четверг российский лидер встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    8 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин поздравил нового папу римского с избранием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму папе римскому Льву ХIV в связи с его избранием, сообщила пресс-служба Кремля.

    В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил: «Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей. Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия».

    Напомним, в четверг в Ватикане избрали нового папу римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый и второй туры голосования конклава в Ватикане завершились без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    8 мая 2025, 20:55 • Новости дня
    Путин: Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    «Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», – подчеркнул глава государства на официальном обеде в Кремле, который проходит в честь глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной война, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что наши отцы, деды и прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет. «Девятое мая – священная дата для нашего многонационального народа», – сказал глава государства.

    Российский лидер выразил благодарность иностранным лидерам и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной войны. «Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество», – сказал Путин.

    Президент России отметил, что страна не забудет своих союзников и товарищей по борьбе с нацизмом. «К победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона», – указал Путин.

    Глава государства заявил, что сегодня идет становление более справедливого миропорядка, а востребованность и значение ООН вновь возрастают. «В основе наших отношений и совместной работы общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех»,– обратился Путин к гостям.

    «Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе», – заверил президент РФ.

    В четверг Путин встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    9 мая 2025, 11:53 • Новости дня
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ознаменование 80-летия Победы в Москве прошла церемония возложения цветов к мемориалу, в которой участвовали руководители 30 зарубежных государств.

    В Москве президент России Владимир Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтили память советских воинов-освободителей, передает ТАСС. Участники церемонии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Для большого числа гостей подготовили специальный венок, украшенный алыми и георгиевскими лентами. Каждый из участников церемонии также получил букет темно-красных роз, чтобы индивидуально выразить уважение павшим.

    Вдоль мемориала выстроился почетный караул с флагами частей, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. Под звуки метронома все присутствующие почтили память павших минутой молчания.

    По завершении церемонии сводный расчет почетного караула прошел торжественным маршем под мелодию «Баллады о солдате».

    Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны, находившихся на трибунах во время парада в Москве.

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    9 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Немецкий политик восхитился парадом Победы и мудростью Путина

    Немецкий политик Нимайер восхитился парадом Победы в Москве и мудростью Путина

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер выразил восхищение масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

    Политик особо отметил присутствие на мероприятии молодых курсантов и ветеранов, подчеркнув, что это символ преемственности борьбы за свободу и против фашизма между поколениями, сообщает РИА «Новости».

    Нимайер заявил: «Я очень впечатлен и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов. Я восхищен мудростью президента Путина – провести этот парад так, что он продвигает миролюбивый новый миропорядок, а не миропорядок, основанный на войне и разъединении. Мы, немцы, хотим присоединиться к нашим российским братьям и сестрам в праздновании 9 Мая как дня освобождения».

    По словам политика, участие представителей разных возрастов демонстрирует, как память о Победе и борьбе против фашизма сохраняется и передается следующим поколениям. Нимайер также добавил, что для него, как для немца, важно помнить, что Победа означает конец страданий, и выразил гордость за возможность присутствовать на этом событии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади. Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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    9 мая 2025, 06:10 • Новости дня
    Путин подтвердил Си готовность России начать переговоры по Украине

    Путин выразил Си Цзиньпину готовность к переговорам без условий по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин сообщил Си Цзиньпину о готовности России к мирным переговорам по украинскому кризису, выразив надежду на справедливое соглашение.

    Президент России Владимир Путин подтвердил председателю КНР Си Цзиньпину готовность Москвы начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Согласно заявлению МИД Китая, встреча лидеров прошла в неформальной обстановке – за чашкой чая в Кремле 8 мая. В сообщении отмечается: «Путин высоко ценит объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и выражает готовность российской стороны начать мирные переговоры без предварительных условий, надеется на достижение справедливого и прочного мирного соглашения».

    Также лидеры обменялись мнениями по украинскому кризису и другим международным вопросам. В ходе встречи особое внимание уделялось роли Китая в поиске политических решений и сохранению стабильности на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заявил о наличии взаимных разочарований между Россией и Соединенными Штатами. Россия и Соединенные Штаты движутся к проведению двусторонней встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Дмитрий Медведев выразил уверенность в итогах спецоперации и подчеркнул важность подготовки к будущему после завершения боевых действий.

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    9 мая 2025, 13:33 • Новости дня
    Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
    Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле прошел торжественный прием по случаю 80-летия Победы, где президент России Владимир Путин поднял тост за прославленное поколение победителей, подчеркнув единство всех ветеранов.

    Путин произнес тост за прославленное поколение победителей, торжество правды и справедливости на торжественном приеме в Кремле по случаю 80-летия Победы, передает ТАСС. Глава государства отметил: «Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов».

    Также Путин подчеркнул, что все ветераны Великой Отечественной войны для России – родные, где бы они ни жили. По его словам, «мы преклоняемся перед этим великим поколением. Где бы они сейчас ни жили, на каком бы языке ни говорили, они для нас всегда свои и родные. Мы – одна большая семья победителей».

    Напомним, после парада Победы президент России Владимир Путин подошел к участнику Великой Отечественной войны Ивану Лыткину и обнял его.

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    9 мая 2025, 10:27 • Новости дня
    Путин заявил о несокрушимости России перед лицом нацизма
    Путин заявил о несокрушимости России перед лицом нацизма
    @ Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил силу страны в противостоянии попыткам возрождения нацизма и подчеркнул вклад советских войск в исход Второй мировой войны.

    Россия останется неприступной преградой для сторонников нацизма, русофобии и антисемитизма, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением во время парада Победы на Красной площади.

    Путин отдельно подчеркнул, что именно советские войска определили исход всей Второй мировой войны.

    Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

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    9 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Путин: Представители разных национальностей останутся в истории русскими солдатами
    Путин: Представители разных национальностей останутся в истории русскими солдатами
    @ Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты.

    Путин заявил, что представители разных национальностей, которые сокрушили нацизм, навсегда останутся в истории как русские солдаты, передает ТАСС.

    Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

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    8 мая 2025, 20:06 • Новости дня
    Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Церемония неформальной встречи прошла в Большом Кремлевском дворце перед обедом от имени Путина для глав иностранных делегаций, передает РИА «Новости».

    Ранее российский лидер на ногах пообщался с белорусским коллегой Александром Лукашенко и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым перед началом официального обеда в Кремле.

    Президент Узбекистана поздравил российского коллегу с праздником, на что Путин ответил приветствием: «Салам алейкум». Мирзиеев отметил: «Салам алейкум.., Всех привез, все здесь у меня». В завершение беседы президент Узбекистана подчеркнул: «Я в вашем распоряжении».

    В четверг Лукашенко и Мирзиеев прибыли в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что планы киевского режима по запугиванию иностранных лидеров, приглашенных в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, были полностью сорваны.

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    9 мая 2025, 15:02 • Новости дня
    Отец Путина был награжден по приказу автора прорыва блокады Ленинграда
    Отец Путина был награжден по приказу автора прорыва блокады Ленинграда
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В годы Великой Отечественной войны отец президента России Владимир Путин был награжден медалью «За боевые заслуги» по приказу маршала Леонида Говорова, автора прорыва блокады Ленинграда, следует из архивных документов.

    Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, был подписан Маршалом Советского Союза Леонидом Говоровым, командующим Ленинградским фронтом, и генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным, передает ТАСС.

    Владимир Путин – старший участвовал в боях в Ленинградской области и был ранен в ногу на знаменитом плацдарме «Невский пятачок» во время Великой Отечественной войны.

    Медали «За боевые заслуги» Владимир Путин – старший был удостоен за бой на «Невском пятачке». В архивных документах отмечается: «Приказ войскам Ленинградского фронта. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: медалью "За боевые заслуги" красноармейца Путина Владимира Спиридоновича… (бывшего) стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии – ныне инвалида Отечественной войны».

    Маршал Говоров с 1942 года руководил операцией «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, которая началась 12 января 1943 года. Советские войска смогли прорвать блокаду 18 января 1943 года, а полностью сняли ее 27 января 1944 года. Говоров также участвовал в битве за Москву, затем командовал операциями в Прибалтике и координировал действия других фронтов. За свою службу он был награжден множеством высших военных орденов СССР, его прах захоронен в Кремлевской стене.

    Владимир Спиридонович Путин был тяжело ранен в сражении на Невском пятачке. Боевой товарищ спас его, переправив под обстрелом на правый берег реки к ближайшему госпиталю.

    Ранее Путин вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза.

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    9 мая 2025, 10:36 • Новости дня
    Путин назвал День Победы самым главным праздником России
    Путин назвал День Победы самым главным праздником России
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на параде на Красной площади, заявил, что россияне считают День Победы 9 Мая родным и главным праздником страны.

    «Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях и как наследники победителей отмечаем праздник 9 Мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Путин также особо отметил, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и не согласится с попытками исказить ее события или оболгать подлинных победителей. По его словам, память о Победе важна для всех поколений, а россияне обязаны защищать Родину и свои традиционные ценности. Он добавил: «Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру и традиционные ценности».

    Глава государства подчеркнул, что Россия была и останется несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма. «Будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей», – заявил Путин.

    Путин также отметил единство общества и поддержку участников специальной военной операции, отдельно отметив их мужество и решимость. «Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью. Той силой духа, которая всегда приносила нам только победу», – сказал он.

    Кроме того, президент напомнил, что разгром нацизма стал возможен благодаря совместным усилиям стран Объединенных Наций, а открытие Второго фронта в Европе приблизило Победу. «Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии и их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран Объединенных Наций. Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило Победу», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил о преклонении перед поколением победителей нацизма, а также подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты.

    Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая в Москве с военного парада на Красной площади.

    Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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    9 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Ушаков: Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обмене поздравлениями между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по случаю Дня Победы.

    По его словам, поздравления были переданы через помощников обоих лидеров, передает ТАСС.

    «Через своих помощников президент России и президент США обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», – сказал Ушаков Первому каналу.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США с 80-летием Победы.

    Ранее глава США заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

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    9 мая 2025, 11:28 • Новости дня
    Путин поблагодарил военных КНДР после парада на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после окончания парада Победы на Красной площади пообщался с военнослужащими из КНДР.

    Путин выразил благодарность военным КНДР и передал всем северокорейским бойцам наилучшие пожелания, передает ТАСС.

    «Всего доброго и всем вашим войскам всего самого лучшего», – заявил Путин.

    Ранее Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

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    9 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин вручил Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист для присвоения его отцу звания Героя Советского Союза.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, хочу передать Вам наградной лист. Это документ, который засвидетельствовал награждение вашего отца званием Героя Советского Союза», – обратился российский лидер к президенту Казахстана.

    Токаев поблагодарил Путина и поздравил президента и народ России с Днем Победы.

    Напомним, Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях северо-западнее Еглиевца в польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года.

    Ранее Министерство обороны России представило новый проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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