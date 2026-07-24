Совфед одобрил 14 ограничений для уклоняющихся от наказания релокантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил пакет законов о применении временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания, передает РИА «Новости».

Ограничения коснутся тех, кто осужден по приговору суда или привлечен к ответственности за дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушение законодательства об иноагентах.

Закон вводит 14 ограничений для таких граждан. Им запретят регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, откажут в кредитах, предоставлении госуслуг, выдаче лицензий и аккредитаций. Также предусмотрена заморозка денежных средств и имущества, запрет на регистрацию прав на недвижимость и ограничение права управления транспортом.

Решение о применении мер будет принимать Минюст на основании подтверждения МВД о том, что человек находится за границей и уклоняется от наказания. Предложения в Минюст смогут направлять ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура. Сведения о человеке будут публиковаться в специальном списке на сайте министерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Государственная дума утвердила данные ограничительные меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

В первом чтении депутаты приняли этот законопроект в декабре прошлого года.

В июне президент России подписал закон об аресте имущества уехавших из страны нарушителей.