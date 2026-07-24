Адвокат Канестрини: Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура Германии считает, что диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию госорганов Украины, сообщил адвокат Никола Канестрини, передает РИА «Новости».

«В обвинительном заключении утверждается, что имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством», – заявил защитник.

Взрывы на двух российских экспортных магистралях, «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2», произошли в сентябре 2022 года.

Германия, Дания и Швеция допустили вероятность целенаправленной диверсии. Оператор объектов Nord Stream AG тогда подчеркивал, что повреждения носят беспрецедентный характер, а оценить сроки восстановления газопроводов невозможно.

Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва неоднократно запрашивала информацию о ходе расследования инцидентов, однако ни разу не получала ответных данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии заподозрил в организации взрывов на газопроводах украинскую сторону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в действиях немецких правоохранителей подтверждение ранних выводов Москвы о заказчике теракта.

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал признать Украину террористическим образованием по итогам расследования этого дела.