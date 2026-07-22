Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Федоров не ответил согласием на предложенную Зеленским должность
Депутат Рады Железняк: Федорову предложена должность вице-премьера Украины
Бывшему министру обороны страны Михаилу Федорову предложили занять пост вице-премьера по военным технологиям или стать советником Владимира Зеленского по этому же направлению, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Насколько мне известно, такое предложение пока не получило положительного одобрения», – приводит слова Железняка РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский уволил Федорова с поста министра обороны на фоне конфликта с командованием и провала мобилизационной реформы.
После отставки экс-министр на брифинге заявил об отказе занять предложенную Зеленским должность советника.
Позднее Зеленский сообщил о предложении Федорову новой «достойной позиции во власти» для развития технологической составляющей украинского государства.