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    21 июля 2026, 19:45 • В мире

    Зеленского втянули в битву генералов и «соросят»

    Зеленского втянули в битву генералов и «соросят»
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Василий Стоякин

    Вот уже который день на Украине продолжается политический кризис, связанный с судьбой и карьерой теперь уже бывшего главы Минобороны страны Михаила Федорова. Кто заправляет «картонным майданом», требующим вернуть Федорову пост министра - и какая властная группировка им противостоит?

    Политическая ситуация на Украине не может не вызвать изумления – не далее, как 16 июня и.о. президента страны Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ перехватывают инициативу на фронте. Министр обороны Михаил Федоров утверждал нечто подобное еще в мае. В общем, с точки зрения Киева Украина на всех парах движется к победе, а значит, как минимум, ничего особенного происходить не должно, но страну накрыли очередные политические потрясения.

    15 июля министр обороны Михаил Федоров внезапно сообщил о своей отставке. Конечно, было известно, что у Федорова давний конфликт с главкомом Александром Сырским. Уже высказывались предположения, что и неожиданная отставка правительства Украины в целом в немалой степени предпринята Зеленским для того, чтобы убрать министра обороны, не привлекая особого внимания общественности (все же война идет – не время министрами размахивать).

    Не привлекать внимания не удалось. Уже 16 июля началось новое издание «картонного майдана»: массовые протесты, на этот раз – против отставки министра обороны. Протесты выглядят тем более странно, что Федоров формально не был отправлен в отставку, а ушел сам. В довершение всего 20 июля украинские СМИ сообщили о намерении Зеленского отправить в отставку главкома Александра Сырского, чего, однако, не произошло.

    На первый взгляд, перед нами просто какая-то политическая каша. На самом деле эта каша замешана на сразу нескольких факторах, влияющих на политическую ситуацию на Украине.

    Во-первых, несмотря на бравурные заявления, на фронте ситуация для ВСУ не Бог весть какая хорошая. Украина потерю Константиновки до сих пор не признала, но для них то обычное дело. Да и на остальных направлениях российские войска уверенно наступают.

    Т.н «успехи» ВСУ в основном находятся в плоскости «асимметричной»: теряя территории, Украина отвечает ударами по гражданским складам Wildberries (в отличие от украинской «Новой почты» там военные грузы не хранятся). Впрочем, в рамках избранной Западом стратегии «раскачки» ситуации в России такие объекты как раз являются важными.

    Однако несоответствие между пиар-успехами и отсутствием оных на поле боя заметно даже украинским наблюдателям.

    Даже депутаты Рады позволяют себе о ВСУ заявления в духе – да не знаю я, где они побеждают (правда, говорят это оппозиционеры). Отметим, что в этой части ответственность и за победы, и за поражения лежит на Сырском.

    Во-вторых, у Украины очень плохо идут дела в тылу. С одной стороны, растет напряженность вокруг мобилизации – дошло до того, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец вынужден заявить, что в стране назревает бунт против ТЦК. А ведь омбудсмен в современной Украине фигура карнавальная – он в основном занят разоблачением «преступлений российских оккупантов»… И если уж такая фигура позволяет себе что-то говорить против военкомов, значит дело действительно плохо.

    С другой стороны, растет деморализация ВСУ. Дело комбрига Лучанова, по приказу которого были убиты двое мирных жителей, вынудило отреагировать даже Зеленского, который обычно берет сторону военных.

    С третьей стороны, ракетная эскалация со стороны ВСУ повлекла за собой ответные действия российской стороны – начало ощутимо прилетать по украинским военным объектам и по портовой инфраструктуре. Взрыв складов в пригороде Киева Вишневое, опять же, принудил к реакции Зеленского, хотя, казалось бы, тут-то что – типичное преступление «агрессора», который «ударил по мирным домам»… Но нет, внезапно виноватыми оказались какие-то нехорошие люди, создавшие склад боеприпасов посреди города.

    Тут в основном ответственность несет Федоров, и за это ухватились его противники. Прежде всего надо помнить, что на пост министра его двинули для того, чтобы автоматизировать работу ТЦК. Надежды на это не были лишены оснований – на посту главы Минцифры Федоров проявил себя очень хорошо. В частности, под его руководством в сжатые сроки и качественно была создана система «Дія» («действие») – украинский аналог российского портала госуслуг.

    Сторонники Федорова уверяют, что он столкнулся с саботажем со стороны ТЦК, которые были поддержаны Сырским. Противники – что он сам начал замедлять цифровизацию, чтобы получить дополнительные полномочия, и бросил на самотек вопрос закупок вооружений, не получив доступ к участию в коррупционных схемах. Кто тут прав, а кто виноват, пусть сами решают.

    Для нас важен сам факт того, что конфликт между Федоровым и Сырским действительно носит системный характер, а также то, что у обоих рыльце в пушку.

    Ну а дальше начались публичные политические игры, которые характерны для Украины. Это в гитлеровской Германии невозможно было себе представить демонстрацию против отставки, допустим, фельдмаршала Манштейна. На Украине Зеленского это в порядке вещей. 21 июля протесты по поводу отставки Федорова прошли даже напротив посольства Украины в Варшаве.

    Сырский – ставленник украинского генералитета. Там, конечно, много разных групп, отчаянно друг против друга интригующих, но равнодействующая их интриг – в пользу главкома, потому что он свой.

    Характерно, что один из самых медийно раскрученных украинских военных – Роберт «Мадьяр» Бровди (внесен в список террористов и экстремистов) – в качестве кандидата на пост главкома не упоминается. А все потому, что он не «свой» для офицерской касты. С генералитетом Зеленский ссорится не очень хочет – он опирается на армию.

    В свою очередь,

    за Федоровым – украинская партия «соросят» (структуры «гражданского общества», управляемые через олигарха Виктора Пинчука и медиамагната Томаша Фиалу).

    Отставка Федорова позиции «соросят» существенно ослабляет, так что организатором акций протеста был, скорее всего, Фиала. Может быть, на паях с оппозицией, в лице, например, Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).

    Идеологически между «соросятами» и «генералами» расхождений практически нет. Однако это все же разные властные группировки, которые борются за влияние на Зеленского, за финансовые потоки, наконец, за власть как таковую. Каждая позиция во власти для них имеет значение.

    У Зеленского с «соросятами» отношения напряженные. С Федоровым же, напротив, очень хорошие. Но конфликт Федорова с генералитетом и поддержка его со стороны «соросят» вынудила Зеленского втянуться в конфликт, который, однако, он так и не смог разрешить. Возможно, Зеленский просто самоустранился.

    Поэтому ситуация перешла на еще более высокий уровень и зависла – заинтересованные стороны обратились в Вашингтон и ждут арбитража. Украинские источники не исключают даже возвращения Федорова на пост министра – уже с какими-то гарантиями из Вашингтона. Звучат даже прогнозы о том, что Федоров может баллотироваться на пост президента Украины.

    Наблюдать за этой грызней, конечно, крайне увлекательно, но стоит помнить, что дезорганизация ВСУ вследствие эти разборок не приведет к обвалу фронта и заметному сокращению числа террористических ударов по России. Так же, как не привело бы к немедленному падению нацистской Германии даже удачное покушение на Гитлера 20 июля 1044 года. Враг по-прежнему силен.

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