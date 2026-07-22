Умер ведущий программы «Монастырская кухня» Максим Сырников

Tекст: Катерина Туманова

По словам гендиректора телеканала «Спас» Борис Корчевников, Максим Сырников был способным видеть Россию в простейших вещах и возвращать ее зрителям через русскую кухню.

«От Максима веяло теплом старшего брата. Он обнимал им меня и потом рассказывал о каждой из снедей так захватывающе и с такой любовью к России. Он один такой, умевший увидеть за простейшими вещами в тарелке всю красоту и дух России небесной и земной», – написал Корчевников в Telegram-канале.

Он добавил, что Сырников ездил в зону СВО кормить солдат и «отдавал им то, что он умеет лучше всего – и мало, кто так, как н умел. Он их кормил – настоящей русской кухней.

Причиной смерти Максима Сырникова, по словам его окружения, стало внезапное внутреннее кровотечение, передает РИА «Новости».

«Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома… И буквально через две или три недели он внезапно скончался», – сказал источник.

Максим Сырников родился 28 июля 1965 года в городе Ленинграде. Первым своим блюдом называл сырники, испеченные в семь лет. К 11 годам он изучил труды Вильяма Похлебкина, а в 15 лет собрал коллекцию пряностей, пишет «РуВики»

Окончив филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, он отправился в армию. После службы работал рубщиком мяса, а затем с друзьями открыл пиццерию, где сам готовил и придумывал блюда.

Накопив средства, Сырников отправился в путешествие по России и другим странам, перенимая опыт мастеров национальных кухонь.

В разные годы он вел кулинарные колонки в изданиях «Сноб», «Натурпродукт» и «ХлебСоль». В начале 2000-х годов создал популярный блог, после чего стал шеф-поваром петербургского ресторана «Аквариум». Позже работал бренд-шефом в заведениях русской кухни «Малахит» в Ижевске и «Русь Великая» в Екатеринбурге.

В 2009 году Сырников выпустил книгу «Русская домашняя кухня», а в 2012 году основал фонд «Русская поварня». Он также являлся почетным президентом Сибирской гильдии шеф-поваров, участвовал в гастрономических фестивалях и был соорганизатором мероприятия «Селигерский рыбник».