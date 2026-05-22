Володин сообщил об обязательном суде для финансировавших ВСУ уехавших россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил об уголовной ответственности для уехавших россиян, передают «Вести».

Политик предложил разделять эмигрантов на две категории. К первой относятся обычные люди, отправившиеся за рубеж ради работы или учебы.

Во вторую группу входят лица, оскорблявшие бойцов специальной военной операции и спонсировавшие недружественные страны. «Они понаделали заявлений, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты, и они уехали», – подчеркнул спикер.

Парламентарий добавил, что за границей беглецы оказались совершенно не востребованы. Сейчас к ним постепенно приходит осознание совершенной ошибки. Однако для возвращения домой им придется сначала ответить за свои поступки перед правосудием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал судебные разбирательства для оскорблявших страну релокантов

. Ранее политик опроверг информацию о получении письма от супруги актера Дмитрия Назарова с просьбой о возвращении на родину.

В прошлом году большинство депутатов выступило против работы вернувшихся предателей в государственных структурах.