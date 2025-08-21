Володин выступил против работы релокантов в госструктурах России

Володин заявил о недопустимости работы релокантов на госслужбе и в госсекторе

Tекст: Вера Басилая

«Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях», написал Володин в канале Max.

Он подчеркнул, что такие люди, уехав за границу и поддерживая киевский режим, отреклись от родины. По его словам, многие из них сейчас возвращаются и пытаются устроиться в государственные организации, что вызывает негативную реакцию у граждан и депутатов.

Володин также отметил, что к нему поступает много обращений с просьбами не допускать подобного. Он заявил, что большинство его коллег разделяет эту позицию.

Кроме того, председатель Госдумы считает, что частным компаниям следует задуматься о последствиях найма релокантов. Он отметил, что даже талантливый человек, предавший родину, может совершить новый подлый поступок.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возвращение уехавших граждан, не нарушавших закон, не окажет влияния на ситуацию внутри общества.

