Володин выступил против работы релокантов в госструктурах России

Володин заявил о недопустимости работы релокантов на госслужбе и в госсекторе
Большинство депутатов Госдумы считает, что релоканты, возвращающиеся в Россию, не должны иметь возможность работать в государственных и муниципальных органах, а также в компаниях с государственным участием, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
«Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях», написал Володин в канале Max.
Он подчеркнул, что такие люди, уехав за границу и поддерживая киевский режим, отреклись от родины. По его словам, многие из них сейчас возвращаются и пытаются устроиться в государственные организации, что вызывает негативную реакцию у граждан и депутатов.
Володин также отметил, что к нему поступает много обращений с просьбами не допускать подобного. Он заявил, что большинство его коллег разделяет эту позицию.
Кроме того, председатель Госдумы считает, что частным компаниям следует задуматься о последствиях найма релокантов. Он отметил, что даже талантливый человек, предавший родину, может совершить новый подлый поступок.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возвращение уехавших граждан, не нарушавших закон, не окажет влияния на ситуацию внутри общества.
