  • Новость часаБританию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз бьется с США в ущерб своей экономике
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    Герасимов доложил об операции по выходу в тыл ВСУ в Судже по газопроводу
    Таксистам изменили правила работы в аэропортах Москвы
    Путин предложил создать зону безопасности вдоль госграницы
    Кремль сообщил о скором освобождении Курской области
    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву
    Трамп признал войну НАТО против России на Украине
    Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    0 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    22 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

    35 комментариев
    13 марта 2025, 09:26 • Новости дня

    Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия

    Tекст: Александра Юдина

    Разработаны проекты законов, позволяющие заочно судить иноагентов и релокантов за преступления, включая экстремизм и фейковые новости о вооруженных силах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, предложено проводить судебные разбирательства над иноагентами и релокантами без их участия в случае совершения преступлений против России, передает ТАСС.

    Володин отметил, что такие меры предусмотрены разработанными депутатами проектами законов о контроле за деятельностью иноагентов.

    В частности, Володин подчеркнул, что речь идет о преступлениях, среди которых публичные призывы к терроризму и экстремизму, нарушения территориальной целостности России, массовые беспорядки и развязывание агрессивной войны.

    Кроме того, в число таких преступлений включены распространение фейков о Вооруженных силах РФ, их дискредитация, а также уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма.

    По словам Володина, предлагаемые изменения направлены на ужесточение ответственности для тех, кто совершает противоправные действия, находясь за пределами страны.

    Ранее Володин анонсировал законопроект о контроле выплат иностранным агентам, предлагающий зачислять их доходы на специальные рублевые счета.

    12 марта 2025, 10:00 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», обвинив ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

    Лавров назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», которая, по его мнению, мобилизует Европу к ремилитаризации, передает ТАСС.

    Министр Лавров считает, что ситуация изменилась после того, как украинский режим включил членство в НАТО в конституцию.

    По его словам, изначально Европейский союз был экономическим объединением, но сейчас он полностью утратил эту характеристику.

    Министр отметил, что на ремилитаризацию Европы выделяются «невероятные деньги». Лавров предположил, что это может быть уловкой, чтобы отвлечь население от сотен миллиардов евро, потраченных без надлежащего аудита во время борьбы с пандемией COVID-19 и оказания помощи Украине.

    Глава МИД России также подчеркнул, что эти расходы сейчас активно обсуждаются. Он также напомнил, что Украина заявила о НАТО и ЕС как о своем будущем. При этом, по его словам, Украина сохранила гарантии национальных меньшинств, включив членство в НАТО в конституцию.

    Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

    Коментарии (26)
    12 марта 2025, 17:30 • Новости дня
    СМИ: ВС России полностью освободили Суджу

    Стало известно о полном взятии Суджи под контроль ВС России

    СМИ: ВС России полностью освободили Суджу
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Суджа в Курской области, который более полугода находился под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешел под полный контроль российских войск, сообщают СМИ.

    В Судже осталось немного украинских солдат, которые продолжают попытки покинуть город, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot. Часть из них нашла укрытия, остальные либо ранены, либо убиты.

    Российские подразделения наносят удары по отступающим бойцам ВСУ, проверяют дома и брошенную технику НАТО на предмет минирования. Местные жители, находившиеся в укрытиях, начали выходить, чтобы поприветствовать российских военных.

    Ранее украинские боевики, покинувшие Суджу в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать».

    Сообщалось, что подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией.

    Коментарии (19)
    12 марта 2025, 20:51 • Видео
    США сломали Зеленского. Что дальше?

    По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    Российский президент Владимир Путин предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

    Президент Владимир Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, передает ТАСС.

     Путин сделал это заявление в ходе посещения пункта управления Курской группировкой. По его словам, такое отношение должно основываться на законах Российской Федерации. «Сейчас только что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», – подчеркнул президент.

    «Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», - подчеркнул глава государства.

    Путин также добавил, что соблюдение этих законов в отношении противников, взятых в плен, имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил важность строгого соблюдения правовых норм в данном контексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин лично провел совещание в пункте управления Курской группировкой.

    Коментарии (16)
    12 марта 2025, 14:33 • Новости дня
    Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в Подмосковье

    Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в подмосковном Ногинске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Ногинске возле одного из домов на площади Ленина конфликт между гражданами перерос в массовую драку со стрельбой.

    В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что в ходе драки было произведено несколько выстрелов, передает ТАСС.

    «Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства», – заявили в пресс-службе.

    Ранее полиция в Волгограде задержала двух молодых людей после стрельбы из охолощенного оружия у торгового центра, а в подмосковной Лобне конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками ресторана перерос в драку с применением ножа и травматического оружия, в результате чего четыре человека обратились за медицинской помощью.

    Коментарии (11)
    12 марта 2025, 16:20 • Новости дня
    Опубликовано видео из газовой трубы во время проведения операции «Поток» в Курской области
    Опубликовано видео из газовой трубы во время проведения операции «Поток» в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео из газовой трубы, по которой российские военные проникли в тыл ВСУ в Курской области.

    Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, снятые в газовой трубе, по которой российские военные продвигались для выполнения операции «Поток» в Курской области.

    В своем сообщении он отметил, что эта операция стала одной из самых смелых и эффективных, позволив российским войскам прорвать оборону ВСУ. В операции также принимали участие бойцы спецназа «Ахмат».

    Кадыров подчеркнул, что за пять суток российские военные скрытно преодолели 15 километров по газовой трубе, передвигались в сложных условиях, периодически отдыхая и набираясь сил. Добравшись до конечной точки, они нанесли молниеносный удар по врагу. Глава Чечни отметил, что благодаря высочайшей подготовке и слаженности действий операция оказалась невероятно эффективной.

    Особое внимание Кадыров уделил командиру отряда «Аид», подчеркнув его лидерские качества и стратегическое мышление. Группа под его командованием, по словам Кадырова, действовала как единый механизм, аккуратно и безошибочно выполняя задачи. Кадыров выразил благодарность всем бойцам, участвовавшим в операции.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как бойцы российской армии использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообщался с участниками этой операции.

    Коментарии (12)
    12 марта 2025, 22:36 • Новости дня
    Путин поблагодарил участвующие в освобождении Курской области войска

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

    Президент Владимир Путин выразил благодарность российским подразделениям, участвующим в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС.

    В ходе посещения пункта управления Курской группировкой ВС РФ он особо отметил 76-ю и 106-ю гвардейские десантно-штурмовые дивизии, 11-ю и 83-ю гвардейские отдельные десантно-штурмовые бригады. Также были названы 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й дивизии, 155-я и 810-я бригады морской пехоты Черноморского и Тихоокеанского флотов.

    Путин подчеркнул героизм 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которая, по его словам, особенно отличилась в последние дни. Президент также отметил отвагу бойцов спецназа «Ахмат» и добровольцев формирования «Ветераны», которые проявили дерзость и эффективность в выполнении задач.

    Ранее группа российских бойцов незаметно продвинулась на 15 км внутри трубопровода и вышла на поверхность в тылу противника в районе города Суджа.

    Напомним, российские войска за прошедшие сутки освободили ряд населенных пунктов в Курской области, включая центр Суджи.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    В России представили первый беспилотный трактор «Донтех»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) презентовали беспилотный трактор «Донтех», способный выполнять широкий спектр сельскохозяйственных задач.

    Директор института перспективного машиностроения «Ростсельмаш» при ДГТУ Владислав Пигенко сообщил, что трактор будет использовать электроэнергию в качестве движителя, что позволит значительно снизить эксплуатационные затраты и увеличить эффективность работы, сообщается в Telegram-канале «Агроэксперт».

    По словам Пигенко, рабочие характеристики машины включают тяговое усилие до 12 килоньютонов и грузоподъемность до 3200 килограммов. «Донтех» станет универсальной платформой для выполнения различных сельскохозяйственных задач, таких как полив, орошение, посев и культивация.

    Ожидается, что к 2035 году будет выпущено 150 беспилотных платформ.

    Коментарии (9)
    13 марта 2025, 08:48 • Новости дня
    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву

    L’antidiplomatico: Франция и Британия могут быть причастны к атаке украинских дронов на Москву

    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Франция и Британия могут быть причастны к недавней атаке дронов на Москву, в результате которой было сбито 343 беспилотника, пишет итальянский портал L’antidiplomatico.

    По данным итальянского издания, Франция и Британия могут быть вовлечены в недавнюю атаку дронов на Москву, передает РИА «Новости».

    В публикации указано, что подобные действия были бы невозможны без поддержки современной внешней разведки.

    L’antidiplomatico пишет, что это могло быть сделано для провокации России на ответные действия, что выставило бы Москву нежелающей мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника. Эксперты отметили, что налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России.

    Коментарии (7)
    12 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину о провале планов Киева в Курской области
    Герасимов доложил Путину о провале планов Киева в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба ВС России – первый замглавы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о текущей ситуации в Курской области.

    По его словам, группировка ВСУ была окружена и изолирована, идет планомерное уничтожение сил противника, передает РИА «Новости».

    Герасимов также подчеркнул, что операция по проходу российских военных через трубу к Судже стала неожиданной для ВСУ. В ходе освобождения Малой Локни украинские силы понесли существенные потери.

    В докладе Герасимов отметил, что Киев планировал создать плацдарм в Курской области и использовать ситуацию как разменную монету в переговорах, однако эти планы провалились.

    Также сообщалось, что общие потери ВСУ в приграничных районах Курской области превысили 67 тыс. человек.

    Кроме того, Герасимов заявил, что в ходе наступательных действий российские войска освободили более 1100 кв. км территории, что составляет более 86% от площади ранее занятой формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Напомним, Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России.

    Коментарии (5)
    12 марта 2025, 21:50 • Новости дня
    В Раду внесли законопроект о запрете русского на переменах в школах

    На Украине предложили запретить русский язык в школах, включая перемены

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские парламентарии представили законопроект, запрещающий использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия, инициатором которого выступил депутат Максим Бужанский.

    Верховная рада Украины получила на рассмотрение новый законопроект, предусматривающий полный запрет на использование русского языка в школах, сообщает РИА «Новости». Инициатором документа выступила группа парламентариев, одним из которых стал депутат Максим Бужанский.

    Законопроект предполагает, что на переменах и в любое внеурочное время школьники смогут общаться только на украинском языке. Ранее подобную инициативу вносила депутат Наталья Пипа, которая в сентябре прошлого года предложила аналогичный законопроект. Она заявила, что новый документ, зарегистрированный в этот раз, не имеет отличий от предыдущего.

    После госпереворота на Украине в 2014 году началась активная борьба с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон, обязывающий граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни. В декабре 2023 года был принят другой законопроект, который ужесточает ограничения на использование русского языка, но предоставляет поблажки языкам стран ЕС.

    Сообщается также, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека изучает внесенный законопроект на предмет возможной дискриминации русскоязычного меньшинства на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, писатель и историк Андрей Полонский сообщал, что борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру, ввергнув страну и народ в провинциализм и отказ от предыдущих достижений.

    Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

    Коментарии (3)
    12 марта 2025, 18:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал об огневых мешках для ВСУ под Суджей

    Эксперт Марочко заявил о попадании ВСУ в огневые мешки в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что группировка Вооруженных сил Украины, находящаяся у Суджи в Курской области, попала в несколько огневых мешков.

    По его словам, российские силы активно отвоевывают новые территории в этом районе, создавая так называемые котлы, в которых уничтожается живая сила и техника противника, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что в районе Суджи были сформированы практически два серьезных котла, где ВСУ оказались окружены и подвергаются массированным атакам.

    Подробности о ходе боевых действий и стратегии россиян Марочко раскрыл в эфире телеканала ОТР, запись которого он разместил на своей странице в Telegram-канале.

    Ранее стало известно, что российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться. Также сообщалось, что российские силы почти со всех сторон обошли Суджу в Курской области.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    При пожаре в Благовещенске погибли пять человек и трое пострадали

    Tекст: Максим Попов

    В Благовещенске на улице Чайковского произошел пожар, в результате которого погибли пять человек и трое получили травмы различной степени тяжести.

    Как сообщает ТАСС, в Благовещенске на улице Чайковского произошло возгорание в административном здании. Пожарные бригады оперативно прибыли на место происшествия.

    По словам представителя оперативных служб, в ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых погибших. Еще три человека получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

    На данный момент причины возгорания выясняются, ведется расследование. Местные власти обещают провести проверку соблюдения пожарной безопасности в здании и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 16:12 • Новости дня
    Додик запланировал провести встречу с высшими представителями России

    Додик попросит РФ поднять в Совбезе ООН вопрос о завершении миссии EUFOR Althea

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Республики Сербской Милорад Додик планирует обратиться к России с просьбой о поддержке в Совбезе ООН по вопросу прекращения военной операции EUFOR Althea, которая, по его мнению, нарушает мандат.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик объявил о планах провести в ближайшие дни встречу на высоком уровне с представителями России, передает ТАСС.

    Основной темой обсуждения станет просьба к Москве поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о прекращении операции EUFOR Althea. Додик утверждает, что миссия злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам в Боснии и Герцеговине.

    По словам Додика, он намерен просить российскую сторону о наложении вето на продолжение миссии EUFOR Althea. «В отличие от всех предыдущих лет, когда я просил сохранить "Алтею", теперь я попрошу русских наложить вето и не допустить сохранения подрывной структуры, которая злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам», – цитирует Додика Радио и телевидение Республики Сербской.

    Додик также подчеркнул, что считает введение сил EUFOR Althea в страну угрозой для сербского населения. По его мнению, операция проводится по просьбе Сараево и не соответствует интересам сербов в регионе. Встреча с российскими представителями будет направлена на поиск решения, которое обеспечит защиту интересов Республики Сербской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Республики Сербской Милорад Додик выразил уверенность, что конфликт на Украине вскоре завершится миром, который приведет к укреплению позиции России на международной арене.

    Боснийским хорватам, по его мнению, следует вернуться к идее своего непризнанного государственного образования Герцег-Босна, которое прекратило существование после заключения Дейтонского мирного договора в 1995 году.

    Замглавы правительства Сербии Александр Вулин на встрече в Москве заявил, что решение суда по вопросу главы Республики Сербской Милорада Додика и санкции США против NIS являются частью западной гибридной войны.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 07:43 • Новости дня
    МЧС запретило сбивать дроны подручными средствами

    МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами и подходить к ним

    Tекст: Александра Юдина

    МЧС России предостерегло граждан от попыток сбивать дроны подручными средствами и приближаться к упавшим беспилотникам, а также дало рекомендации по безопасным действиям при их обнаружении.

    МЧС России выпустило рекомендации, запрещающие гражданам пытаться сбивать дроны с помощью подручных средств, передает ТАСС.

    Ведомство также предостерегло от подхода к упавшим беспилотникам.

    «Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», – подчеркивается в рекомендациях.

    В ведомстве настоятельно советуют не пользоваться вблизи упавших дронов радиоаппаратурой, мобильными телефонами и устройствами с GPS.

    При падении дрона рекомендуется отойти на 100 метров, укрыться за зданием или деревом и предупредить окружающих о возможной опасности.

    Кроме того, МЧС подчеркивает, что при обнаружении беспилотного летательного аппарата не следует информировать противника о его местонахождении. Ведомство призывает граждан не снимать работу ПВО, моменты полета дронов, военную технику и не выкладывать эти материалы в социальные сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 11:29 • Новости дня
    Франция не поддержала идею конфискации российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель правительства Франции Софи Прима заявила, что Париж пока не поддерживает идею конфискации российских активов.

    Власти Франции не поддерживают идею конфискации активов России, но продолжают изучать такую возможность,

    Как заявила официальный представитель правительства страны, министр-делегат Софи Прима, такой шаг может иметь «системные эффекты» для экономики Франции и ЕС, учитывая, что в европейских банках находятся активы многих других неевропейских стран.

    «Пока что мы не поддерживаем», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев получил от Британии почти 1 млрд долларов с дохода от замороженных активов РФ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что изъятие российских замороженных активов повлечет за собой последствия.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Судже и окрестных селах обнаружили около ста пропавших людей
    Российские штурмовики выбили ВСУ из домов в Волчанске
    Стало известно о переброске резервов ВСУ в Сумскую область
    Захарова назвала отступление ВСУ в Курской области «суджанской трубой»
    Патрушев: Финские войска уничтожали славян во время оккупации Карелии
    Премьер Грузии назвал главу МИД Эстонии некомпетентным неучем
    МЧС запретило сбивать дроны подручными средствами

    Евросоюз бьется с США в ущерб своей экономике

    Евросоюз намерен ввести ответные пошлины против США на соразмерную сумму. Это реакция Брюсселя на вступившие в силу пошлины на сталь и алюминий со стороны Вашингтона. Однако сил у Евросоюза соперничать с США, на самом деле, нет. Поэтому Дональд Трамп, скорее всего, заберет нужные ему ресурсы в Европе, которой придется просто с этим смириться. Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

    Перейти в раздел

    Налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России

    Сотни украинских беспилотников дальнего действия уничтожили системы ПВО России только за вторник, во время террористической атаки на Москву и Подмосковье. Почему, тем не менее, некоторые украинские дроны все-таки смогли нанести урон – и какое оружие против них сегодня является наиболее эффективным? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский готов выживать на коленях

    США удалось добиться от властей Украины согласия на полное прекращение огня в зоне СВО. Ранее в Киеве заявляли, что для них любое перемирие неприемлемо и подобно капитуляции. Однако сейчас такое решение киевского режима – единственная возможность продлить свою агонию. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США сломали Зеленского. Что дальше?

      По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............