Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?0 комментариев
Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия
Разработаны проекты законов, позволяющие заочно судить иноагентов и релокантов за преступления, включая экстремизм и фейковые новости о вооруженных силах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, предложено проводить судебные разбирательства над иноагентами и релокантами без их участия в случае совершения преступлений против России, передает ТАСС.
Володин отметил, что такие меры предусмотрены разработанными депутатами проектами законов о контроле за деятельностью иноагентов.
В частности, Володин подчеркнул, что речь идет о преступлениях, среди которых публичные призывы к терроризму и экстремизму, нарушения территориальной целостности России, массовые беспорядки и развязывание агрессивной войны.
Кроме того, в число таких преступлений включены распространение фейков о Вооруженных силах РФ, их дискредитация, а также уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма.
По словам Володина, предлагаемые изменения направлены на ужесточение ответственности для тех, кто совершает противоправные действия, находясь за пределами страны.
Ранее Володин анонсировал законопроект о контроле выплат иностранным агентам, предлагающий зачислять их доходы на специальные рублевые счета.