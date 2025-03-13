Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия

Tекст: Александра Юдина

По его словам, предложено проводить судебные разбирательства над иноагентами и релокантами без их участия в случае совершения преступлений против России, передает ТАСС.

Володин отметил, что такие меры предусмотрены разработанными депутатами проектами законов о контроле за деятельностью иноагентов.

В частности, Володин подчеркнул, что речь идет о преступлениях, среди которых публичные призывы к терроризму и экстремизму, нарушения территориальной целостности России, массовые беспорядки и развязывание агрессивной войны.

Кроме того, в число таких преступлений включены распространение фейков о Вооруженных силах РФ, их дискредитация, а также уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма.

По словам Володина, предлагаемые изменения направлены на ужесточение ответственности для тех, кто совершает противоправные действия, находясь за пределами страны.

Ранее Володин анонсировал законопроект о контроле выплат иностранным агентам, предлагающий зачислять их доходы на специальные рублевые счета.