Володин анонсировал законопроект о контроле за иноагентами

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в Госдуму будет внесен законопроект, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

В рамках законопроекта предлагается ввести порядок, при котором вознаграждения и иные платежи, причитающиеся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, будут зачисляться на специальные рублевые счета.

На данный момент 491 человек признаны иностранными агентами, большинство из которых проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России.

Володин подчеркнул, что «многие позволяют себе оскорблять нашу страну и ее граждан, не стесняясь рассказывают, что тратят доходы на поддержку Вооруженных сил Украины».

Законопроект предлагает, что если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Средствами со спецсчета можно будет распоряжаться только после отмены статуса иноагента. По решению суда средства могут быть зачислены в бюджет.

Володин сообщил о планах приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении уже на следующей неделе. Ко второму чтению планируется подготовить нормы о зачислении средств от продажи движимого и недвижимого имущества, аренды и иных доходов на спецсчет.

Ранее Володин сообщил о разработке законопроекта, вводящего ограничения на выплаты по авторским правам для иноагентов и негативно высказывающихся о России релокантов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о планах ограничить доходы граждан РФ, покинувших страну и критикующих ее, от аренды недвижимости в России.