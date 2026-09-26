Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Лавров: Запад своими авантюрами ставит под угрозу жизни миллиардов людей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в авантюрных действиях, которые ставят под угрозу жизни миллиардов людей.
Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина, что диктатура одного гегемона пошла вразнос и стала опасной для окружающих, передает ТАСС.
По его словам, западное меньшинство, доминировавшее пять столетий за счет чужих ресурсов, не оставляет попыток сохранить за собой привилегии, навязать всем свои правила.
«Запад все чаще прибегает к грубой силе, действует непредсказуемо и авантюрно, ставит под угрозу жизнь и благополучие миллионов, если не миллиардов, жителей нашей общей планеты», – отметил глава дипломатического ведомства.
На прошлой неделе Лавров заявил об активной подготовке западных стран к войне против нашей страны.
Лавров заявил о живучести неоимперского и неонацистского духа в Европе.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что успешное завершение спецоперации России поможет оздоровить политическую обстановку во всей Евразии.