Tекст: Вера Басилая

Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина, что диктатура одного гегемона пошла вразнос и стала опасной для окружающих, передает ТАСС.

По его словам, западное меньшинство, доминировавшее пять столетий за счет чужих ресурсов, не оставляет попыток сохранить за собой привилегии, навязать всем свои правила.

«Запад все чаще прибегает к грубой силе, действует непредсказуемо и авантюрно, ставит под угрозу жизнь и благополучие миллионов, если не миллиардов, жителей нашей общей планеты», – отметил глава дипломатического ведомства.

На прошлой неделе Лавров заявил об активной подготовке западных стран к войне против нашей страны.

Лавров заявил о живучести неоимперского и неонацистского духа в Европе.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что успешное завершение спецоперации России поможет оздоровить политическую обстановку во всей Евразии.