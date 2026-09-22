Власти Украины нарастили группы «Белых ангелов» для вывоза детей из Славянска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Представители российских силовых структур заявили о наращивании количества групп Национальной полиции Украины в Славянске, передает ТАСС. Главной задачей этих подразделений стал вывоз семей с несовершеннолетними.

«Белые ангелы» в Славянске активно занимаются принудительной эвакуацией семей с детьми. На эту категорию сделан особый упор. Для этого Киев даже нарастил количество групп», – сообщили источники агентства.

Местные жители стараются избежать принудительной эвакуации. Горожане вынуждены прятать детей и близких родственников, чтобы остаться в родном городе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года жительница Красноармейска рассказала о двухлетнем сокрытии дочерей от организации «Белые ангелы». Месяцем ранее украинская администрация приступила к принудительному вывозу семей с детьми из Славянска и Краматорска. Весной военный эксперт Андрей Марочко сообщил об активном поиске мирных жителей активистами этой структуры в славянско-краматорской агломерации.