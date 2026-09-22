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Силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска
Власти Украины нарастили группы «Белых ангелов» для вывоза детей из Славянска
Киев наращивает количество групп Нацполиции Украины «Белый ангел» для принудительной эвакуации семей с детьми из Славянска, сообщили в российских силовых структурах.
Представители российских силовых структур заявили о наращивании количества групп Национальной полиции Украины в Славянске, передает ТАСС. Главной задачей этих подразделений стал вывоз семей с несовершеннолетними.
«Белые ангелы» в Славянске активно занимаются принудительной эвакуацией семей с детьми. На эту категорию сделан особый упор. Для этого Киев даже нарастил количество групп», – сообщили источники агентства.
Местные жители стараются избежать принудительной эвакуации. Горожане вынуждены прятать детей и близких родственников, чтобы остаться в родном городе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года жительница Красноармейска рассказала о двухлетнем сокрытии дочерей от организации «Белые ангелы». Месяцем ранее украинская администрация приступила к принудительному вывозу семей с детьми из Славянска и Краматорска. Весной военный эксперт Андрей Марочко сообщил об активном поиске мирных жителей активистами этой структуры в славянско-краматорской агломерации.